La convocatoria contó con la presencia de los equipos técnicos de Primero Gualeguaychú y la participación de vecinos que se agruparon para aportar ideas y visiones sobre la realidad de Gualeguaychú.

Los equipos técnicos, en conjunto con los vecinos, trabajaron en cinco ejes principales distribuidos en comisiones.

En el eje de desarrollo social integrado el abordaje incluyó comisiones de accesibilidad e inclusión, género y diversidad, adultos mayores, salud y consumos problemáticos, cultura, educación, deporte y juventud. En gestión y transparencia municipal los grupos debatieron sobre simplificación de trámites y tasas y gestión e innovación digital.

En cuanto a desarrollo económico, producción y trabajo las dinámicas fueron turismo, comercio, industria, agro, microemprendimientos y cooperativismo. En la temática “desarrollo urbano y territorial” los equipos trabajaron en viviendas, ambiente, planificación urbana, infraestructura, servicios públicos y transporte público.

El quinto eje de la convocatoria fue el de seguridad que trabajó con una comisión única realizando un abordaje integral de una de las problemáticas más importante que tiene la ciudad.

Luego del trabajo en comisiones se realizó una puesta en común general dónde se expusieron las principales conclusiones alcanzadas por las mesas de trabajo.