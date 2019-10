amarras TAPA 01.jpg

Visiblemente enojado, el mandatario Municipal afirmó que la decisión fue injusta y que ningún estudio ha demostrado que Amarras genere algún tipo de perjuicio a Gualeguaychú: “Nunca hubo ni siquiera una persona, un perito o un profesional, de ninguna índole, que haya ido al predio a realizar un estudio. El STJ hizo vista al expediente administrativo, pero evidentemente no prestó atención a los vistos informes y permisos emitidos por Ambiente de la provincia o buenos de ambiente o del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa)”, protestó en declaraciones a ElDía desde Cero (FM 104.1).

Inmediatamente después, Davico comenzó a enumerar los perjuicios que la decisión del Poder Judicial de la Nación acarreará a la región: “He hablado con inversores privados, y todos me dijeron que a Gualeguaychú y a Pueblo Belgrano no vendrán a invertir. Todo esto hace que el que genera trabajo genuino se vaya a otros lugares”, lamentó y enseguida cuestionó: “¿Por qué no se llamó a las universidades, a los profesionales, a los que saben sobre el tema para que nos expliquen qué es lo que puede pasar con Amarras? Pero no, nadie lo hizo. Entonces, esto demuestra que somos poco serios, y esto nos perjudica a todos. No ven la cuestión de fondo: si inunda o no inunda, si perjudica o no perjudica si está o no sobre humedales. En Amarras hay humedales, pero no se tocan”.

Pero además, el mandatario de Pueblo Belgrano se refirió de manera indirecta a la presión social que influyó en la decisión: “Algunas personas que están en contra de todo porque si, deciden desde atrás de un escritorio y terminan perjudicando a todos, porque ahora nadie va a venir a invertir en nada acá por todo esto. Se esconden detrás de la bandera del ambiente y frenan el progreso de Gualeguaychú y a Pueblo Belgrano. De esta manera, no se cuidan a los inversores, y tampoco a las 70 familias que trabajaban en Amarras y que ahora van a tener que recurrir al Municipio en busca de asistencia social”.