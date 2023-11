Mauricio Davico contó que los funcionarios de las diferentes áreas del municipio “están teniendo cierta apertura” al nuevo equipo de gobierno y que si bien hay algunos que referentes de sectores que “son los Messi del área que dicen que son los mejores del mundo. Nosotros sabemos que no está todo tan bien por lo que nos dicen empleados”.

El intendente electo manifestó que se reunió con Martín Piaggio para ver el estado de las obras que se están llevando adelante en la ciudad y que la que está más avanzada es la Planta de Efluentes que tiene un 50% de ejecución y otras “menos avanzadas porque no está la plata o se atrasó mucho y hay que gestionar los siguientes desembolsos”.

El miércoles Davico tendrá una reunión muy importante con su equipo para cerrar algunos nombres. En tanto, el funcionario adelantó que en la secretaría de Hacienda la responsabilidad no recaerá en una sola persona: “Va a ser más bien un equipo, no una persona. Para que no termine sobrecargado, hay mucha gente buena de planta que trabaja muy bien”.

Sobre el Consejo Mixto de Turismo, sostuvo la decisión de pedir una tríada de nombres a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos para decidir quién será el o la presidenta del sector.

“La idea es hacer un binomio que sea compuesto por ciudadanos que tengan injerencia en las decisiones y las políticas de promoción”, explicó.

Y con la Fiesta del Pescado y el Vino contó que se está adelantando algunas licitaciones y que los artistas los va a definir el nuevo equipo de gobierno. En esta dirección, Davico dijo que se juntará con Martín cuando vuelva de viaje para que haya alguna contratación de algún artista.

Con respecto a la temporada de verano, Davico resaltó la importancia del carnaval y del rol del estado municipal en esa arena: “El carnaval es un gran generador, hay que ver de qué forma se le comunica a la ciudadanía es un recurso económico muy importante, la plata que se queda por el carnaval es muy grande, es el triple de lo que genera de forma directa, entonces para nosotros elevar ese presupuesto tenemos que invertir en el corsódromo”.

A nivel provincial, el intendente se refirió a la posible designación de su mano derecha, Luciano Garro, en el equipo de Rogelio Frigerio y sentenció que “a mí me gustaría que se quede, pero entiendo que para él como periodista es una buena oportunidad, pero es una decisión del gobernador al armar su gabinete”.

La relación Municipal con la presidencia

Mauricio “Palito” Davico fue el tercero en saludar a Javier Milei luego de su triunfo electoral. La relación con la familia Milei viene del lado de la hermana del presidente electo: “Hay muy buena relación y sintonía, pensamos similar, mi vinculo es más con Karina, pero con Milei tengo buena onda. Karina tuvo, tiene y tendrá un rol muy importante, es una persona con buenas intenciones, es extremadamente sencilla y ayuda a su hermano, alinea y ordena desde su óptica”, relató en esta dirección.

Y agregó: “Yo tengo ese optimismo, sé la capacidad e inteligencia que tiene Milei, es un tipo honesto, después tiene esto de que grita”.

En torno a la concepción sobre el gasto del Estado que tiene el libertario, Davico reflexionó que “15 días antes de la elección hablé del tema de las obras públicas con Karina y ella me dijo que se refieren a obras que pueda hacer el privado y pueda recuperar esa inversión. Por ejemplo, obras en una autopista que se puede recuperar con el peaje”.

En esta línea, el intendente electo dijo que no cree que esta posición aplique a todas las circunstancias porque “son cuestiones necesarias de la vida diaria que si querés tener un país productivo tenes que tener ciertas condiciones. Tiene que ir en relación a la necesidad que requiera la obra, porque si tenés pueblitos a lo largo del país donde no lleguen obras, la gente se va a ir porque no vas a tener los accesos. Yo confió que no va a ser así, y si no se lo voy a ir a decir”.

Por último, Davico confirmó que asistirá al acto de asunción de Javier Milei el 10 de diciembre y el 11 estará en la asunción de Rogelio Frigerio, por lo que estima que recién el 12 estaría él ocupando oficialmente su nuevo rol como intendente municipal.