Davico: "Es más fácil culpar a Amarras que un mea culpa del Municipio de Gualeguaychú"

Sin disimular su enojo, el mandatario de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, recogió el guante y defendió el proyecto privado que se comenzó a construir en el ejido de su localidad: “Hay que respetar la opinión de los especialistas que conocen sobre la materia, no puede opinar cualquiera sobre Amarras”, objetó

Pero inmediatamente después, dirigió su bronca a la estructura municipal de Gualeguaychú: “Sobre esto termina opinando cualquiera, como es el caso de un funcionario municipal importante que es odontóloga y se pone a opinar de ingeniería hidráulica. Es como que yo me ponga a hablar sobre cómo se arma un avión”, reprochó apuntando sin nombrarla a la directora de Medioambiente Susana Villamonte.

Según Davico, las inundaciones en Gualeguaychú no son por culpa de Amarras sino por temas intrínsecos a la ciudad cuya solución corresponde al propio Municipio. “Es más fácil echarle la culpa a amarras y a Pueblo Belgrano que hacer autocrítica y ver qué cosas tiene que hacer el Municipio. En 1978 y en 2007 Gualeguaychú se inundó mucho, y Amarras no existía. Es muy fácil culpar a Amarras; más fácil que hacer mea culpa”, argumentó y agregó enojado: “hablan de autorizaciones ilegítimas, y las mismas las doy yo y el concejo deliberante. Estar acusándonos de hacer algo ilegítimo no es bueno ni para la democracia y las relaciones institucionales. De última, está la Justicia para dirimir si son ilegítimas o no.

El Intendente de Pueblo Belgrano propone que se realice una gran mesa de diálogo con todos los especialistas de todos los ámbitos y que se llegue a una conclusión final sobre el impacto ambiental real del emprendimiento privado. “Pido hace tiempo que se sienten los ingenieros hidráulicos de la UTN, los de la Universidad Nacional de La Plata, los de la Provincia y los profesionales de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú y que decidan. De lo contrario, van a seguir hablando los odontólogos, los mecánicos, los intendentes y no los que realmente tienen que opinar sobre el tema. Es una falta de respeto a los inversores que opine cualquiera sobre ingeniería hidráulica, por eso quiero que vengan los ingenieros y que nos digan adelante nuestro cual es la situación”, propuso.

Finalmente, y sin disimular su enojo con la estructura municipal de Gualeguaychú –no con la ciudad como se ocupó de aclarar– Davico concluyó: “Nosotros jamás nos vamos a meter en otro Municipio, y no queremos que otro Municipio se meta con nosotros”.