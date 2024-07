El concejal por el PJ, Emiliano Zapata estuvo en Ahora Cero Radio y se refirió al gobierno nacional: "Preocupa mucho lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores, esto de que vuelvan a pagar ganancias, se van a entregar recursos naturales. A pesar de hablar de casta, todas la medidas que se toman son en beneficio de las grandes corporaciones. Es preocupante cada una de las medidas que ha ido tomando el presidente. Da la sensación de que estamos rifando la patria.

En este línea, apuntó contra la gestión provincial y municipal: “Entiendo de que debe ser difícil gobernar en esta situación, para el intendente y el gobernador, pero es el presidente a que el acompañan, no creo que puedan quejarse al respecto. En el caso de Frigerio haciendo que acompañen todos”. En este punto, recordó el voto del senador peronista Edgardo Kueider y manifestó: “Para los peronistas fue lamentable la situación”.



Por otra parte, se enfocó en el gobierno de Mauricio Davico y expresó: “Martin Piaggio tenía todo pensado, acá no hay un plan de gobierno. La reunión que tuvimos con Palito fue muy amena, simpática, da gusto hablar con Davico. Te cuenta lo que le piden los vecinos, personalmente es muy agradable, pero nosotros no hemos tenido la suerte de sacarle la información, nadie sabe a cierta ciencia hacia donde va. Antes podías estar de acuerdo o no, pero era claro lo que se buscaba”.

En esta línea, opinó “que hayan tenido que cambiar funcionarios porque estaban agobiados, me parece una excusa. Lo de Carrazza tuvo que ver con los audios, ahí hubo un cortocircuito, yo no tengo duda que la decisión tiene que ver con eso. Que estén agobiados por 6 meses, no me quiero imaginar si tenían que enfrentar una pandemia ¿No se prepararon, no se capacitaron?”.