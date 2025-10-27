Luego de la jornada electoral vivida en Gualeguaychú y del recuento de los votos de las Elecciones Legislativas 2025, el frente la Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 54% en la ciudad con con 84% de las mesas escrutadas.



De esta manera, la Alianza La Libertad Avanza quedó a nivel local en la primera posición, a 22 puntos de Fuerza Entre Ríos.

La lista encabezada por Joaquín Benegas Lynch, quien obtuvo una banca en el Senado de la Nación; y Andrés Laumann, quien también ingresó a la Cámara de Diputados, obtuvieron una contundente victoria en Gualeguaychú, resultado que se repitió en todo Entre Ríos.

En segundo lugar quedó la lista de Fuerza Entre Ríos encabezada por Guillermo Michel y Adán Bahl, que consiguió en Gualeguaychú el 32% de los votos en la ciudad.

En total, en Gualeguaychú sufragó el 74% del padrón electoral, posicionándose como una de las ciudades con mayor participación en las Elecciones Legislativas 2025.

El intendente Mauricio Davico esperó los resultados en el centro de cómputos que la Alianza La Libertad Avanza montó en la zona de la Costanera, lugar al que se acercaron los militantes del oficialismo a festejar por los resultados obtenidos.

"Esta elección es una piedra fundamental para lo que queremos para Gualeguaychú, para Entre Ríos y para la Argentina. O se volvía al kirchnerismo, se volvía el populismo, se volvía a emitir papelitos de colores y se volvía a la corrupción; o por el contrario apoyabamos el cambio propuesto por el presidente Javier Milei. Y la gente Gualeguaychú y Entre Ríos, y de muchos lugares más, eligió seguir adelante y confiar en el Presidente y el rumbo que eligió para el país", afirmó el intendente Davico ante los militantes que se acercó al centro de cómputos para celebrar la victoria electoral.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, Andrés Romero, también se dirigió a los presentes con palabras de euforia y festejo: "En esta elección elegimos ser libres. A partir de hoy somos libres. Por eso creo que esta elección es tan importante, porque hoy se definió en el país la continuidad de nuestro modelo, que es el que conduce nuestro presidente Javier Milei".