“El Gobierno de Gualeguaychú, a través de su Presidente municipal, Mauricio Davico, y de todo el equipo de gobierno, se solidariza con la comunidad judía ante las expresiones de violencia extrema vertidas por un ciudadano de esta ciudad y expresa su más enérgico repudio y rechazo a cualquier manifestación de odio, racismo, antisemitismo o discriminación”, expresaron a través de un comunicado oficial al que accedió Ahora ElDía.

“En las últimas horas han trascendido declaraciones públicas del ciudadano Miqueas Martínez Secchi, médico oriundo de nuestra ciudad y residente en la ciudad de La Plata, en las que se difundieron expresiones de carácter antisemita y de violencia extrema contra integrantes de la comunidad judía”, manifestaron.

“Desde nuestro Gobierno, rechazamos total y categóricamente este tipo de discursos que atenten contra los valores fundamentales de respeto, convivencia, igualdad y dignidad humana que promovemos y defendemos diariamente”, concluyó el comunicado oficial del Municipio.