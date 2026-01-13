A TRAVÉS DE UN COMUNICADO OFICIAL
Davico expresó su solidaridad con la comunidad judía ante los dichos del médico gualeguaychuense
El Municipio se hizo eco de la noticia que tiene como protagonista a un profesional de la ciudad, que fue suspendido del Hospital San Martín de La Plata.
“El Gobierno de Gualeguaychú, a través de su Presidente municipal, Mauricio Davico, y de todo el equipo de gobierno, se solidariza con la comunidad judía ante las expresiones de violencia extrema vertidas por un ciudadano de esta ciudad y expresa su más enérgico repudio y rechazo a cualquier manifestación de odio, racismo, antisemitismo o discriminación”, expresaron a través de un comunicado oficial al que accedió Ahora ElDía.
“En las últimas horas han trascendido declaraciones públicas del ciudadano Miqueas Martínez Secchi, médico oriundo de nuestra ciudad y residente en la ciudad de La Plata, en las que se difundieron expresiones de carácter antisemita y de violencia extrema contra integrantes de la comunidad judía”, manifestaron.
“Desde nuestro Gobierno, rechazamos total y categóricamente este tipo de discursos que atenten contra los valores fundamentales de respeto, convivencia, igualdad y dignidad humana que promovemos y defendemos diariamente”, concluyó el comunicado oficial del Municipio.