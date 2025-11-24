El intendente Mauricio Davico dejó inaugurada la nueva oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en Gualeguaychú, que brindará atención diaria de 8 a 16, excepto el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Con esta apertura, la ciudad se convierte en una de las pocas del país en ofrecer servicios de documentación los siete días de la semana, en articulación con organismos nacionales.

Durante su mensaje, Davico subrayó el impacto de este nuevo servicio para la comunidad y para quienes visiten la ciudad. Según expresó, la posibilidad de gestionar DNI y Pasaporte todos los días representa “un antes y un después” en materia de atención ciudadana.

La oficina cuenta con tres puestos fijos de atención y un dispositivo móvil, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más ágil y accesible. El espacio dispone de equipamiento actualizado, soporte técnico y personal especializado.

El proyecto se concretó a partir de un convenio de colaboración entre el Renaper y el Gobierno de Gualeguaychú, con acompañamiento provincial, que incluyó provisión de equipamiento, infraestructura y asistencia para su funcionamiento diario.