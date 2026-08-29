Mauricio Davico se sentó frente a las cámaras de Bolazo Stream y Cero para hacer un balance de su gestión. En una charla que recorrió varios frentes, el intendente repasó el estado de las calles, la situación económica de la ciudad, la preocupación por los despidos, el traslado del Centro Cultural Luis Luján y el trabajo de cara a un verano que empieza a mirar de reojo al fenómeno de El Niño. Pero antes de entrar en la gestión, hubo una pregunta obligada: qué piensa hacer en 2027.

Consultado por sus aspiraciones políticas para el año que viene, Davico fue cauto: “No sé si voy a ir a la reelección. En principio la Justicia hoy me deja, hoy puedo, pero no estoy pensando en eso. No es momento de hablar de candidaturas, estoy enfocado 100% en la gestión”.

Respecto del escenario electoral, señaló que la alianza electoral que se conformó para las últimas elecciones deberá volver a discutirse: “La alianza electoral era por las elecciones, ahora hay que volver a sentarse. Pasa con todos los partidos”.

También mencionó las conversaciones entre el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei para conformar un frente electoral, aunque evitó anticipar definiciones: “No sé qué pueda pasar de cara a las elecciones del año que viene. En provincia todo apunta a que va a haber acuerdo”.

Luego, el Intendente se enfocó en uno de los principales ejes de su administración: el estado de las calles. En este sentido, manifestó: “Al comienzo fue necesario contarle a la gente en qué situación nos encontrábamos. Tuvimos que decirle que había una sola moto niveladora; ahora tenemos cuatro trabajando, tres nuevas y una del Ejército. Agarramos máquinas que estaban rotas y las arreglamos”.

Davico destacó que el Municipio también logró reducir considerablemente la necesidad de alquilar maquinaria. “Hoy se deben alquilar un 10% de las máquinas que se usaban antes”, afirmó, y mencionó la reparación de una máquina cuyo arreglo costó 11 millones de pesos, pero que, según señaló, permite ahorrar alrededor de 20 millones mensuales en alquiler.

Sobre el asfaltado de calles, fue enfático y dijo que seguirán haciéndolo hasta el último día de gestión. Además, respondió a las acusaciones de la oposición de que todavía se sigue comprando asfalto a pesar de contar con una nueva planta asfáltica: “Nosotros compramos muy poco asfalto frío porque para bachear no podemos prender la planta, por el volumen que produce. Para hacer bacheo, vamos a seguir comprando asfalto frío”.

El Intendente sostuvo que actualmente existen varios frentes de obra abiertos y que la intención es avanzar en soluciones definitivas. “Prefiero, en vez de hacer diez cuadras mal, hacer bien cinco”, afirmó. En ese sentido, mencionó los trabajos vinculados con la calle Lestonnac y Primera Junta: “No era tirar asfalto y listo, queríamos dar una solución de fondo. Para llevar a cabo la obra tuvimos que hacer un desvío. Entonces, fuimos a ver la calle por dónde podíamos redireccionar el tránsito pesado, pero nos encontramos con que era angosta y estaba detonada. Tuvimos que rellenarla, tirar ripio nuevo, hacer alcantarillas grandes, y todo esto surgió a partir de que necesitábamos un desvío para las obras de Lestonnac. Lo mismo tuvimos que hacer con la calle de Las Casuarinas”.

Consultado sobre si existe una planificación a la hora de intervenir las calles, reconoció que “se fue mejorando” y apuntó que existe una estrategia: “Tenemos baches por todos lados. Prefiero que los vecinos se enojen ahora, pero cuando esté arreglado te lo agradezcan. Cuando pasas por un lugar donde golpeaba el auto y ya no lo hace más, es muy satisfactorio”.

También se refirió al impacto de la situación económica en la ciudad y marcó una diferencia entre las responsabilidades locales y las nacionales. “La inflación no depende del gobierno local”. Y agregó que la recaudación municipal se mantiene, en términos reales, en niveles similares a los de hace tres años, aunque aclaró que el contexto es diferente porque en ese entonces existían otros factores que impulsaban el consumo: “En 2023 tenías inflación, los uruguayos y más tasas. Sin embargo, ahora nosotros eliminamos el 70% de las tasas, no tenemos más a los uruguayos y casi no tenemos inflación, y estamos recaudando lo mismo que el primer semestre de aquel año”.

Sobre la situación laboral y los despidos, reconoció su preocupación. “¿Cómo no me va a preocupar que 100 familias se queden sin trabajo? Obvio que sí. De hecho, recibí a los trabajadores y al sindicato. Hablamos muy bien, hicimos algunas gestiones con el Ministerio de Trabajo y solicitamos subsidios. La situación me pone mal y lo que esté a mi alcance como Intendente lo haré, pero hay cuestiones que escapan a mí”, resaltó.

A la par, dijo que también van a instalarse nuevas empresas: “Tengo que viajar a Buenos Aires para reunirme con la gente de Mercado Libre, que van a instalar el centro logístico y eso significan entre 60 y 80 empleados fijos, más otros puestos indirectos. Después hay otra empresa que se quiere instalar, de biocarbón, en el Parque Industrial que puede generar entre 15 y 20 puestos de trabajo”.

En cuanto a su relación con la oposición, Davico aseguró que mantiene un buen diálogo con los concejales de otros espacios: “Es válido que hagan su crítica, los respeto”. Contó que recientemente convocó a representantes opositores para escuchar sus planteos. “Aunque nosotros somos los que estamos gobernando, no quita que no escuchemos. Gobernás mejor si escuchás la crítica”.

También defendió una dinámica de trabajo basada en el contacto directo con los vecinos y en controlar de primera mano el funcionamiento de las distintas áreas: “Cuando un funcionario te dice a todo que sí, estás muy complicado como cabeza de gobierno. Si sólo te quedás en el escritorio y no salís a la calle, te pueden decir ‘está todo bien’. Y mi objetivo es siempre estar mejor, porque podemos y tenemos con qué”.

Obras, cultura y el fenómeno climático

Otro de los temas abordados fue la aprobación del traslado del Centro Cultural Luis Luján y el cuestionamiento de la comunidad artística a esta decisión. Davico defendió su posición y apuntó que las condiciones del actual edificio son desastrosas y aseguró que será ubicado en un espacio mejor. “No podía tener un centro cultural en ese lugar donde se llovía todo”, expresó, al tiempo que resaltó la importancia de Luis Luján para la cultura de Gualeguaychú.

Asimismo, explicó que el Municipio no cuenta con recursos para construir un nuevo espacio y que existen privados interesados en desarrollar propuestas gastronómicas en el predio: “No es capricho, es ahorro de recursos y va a estar en un mejor lugar, un centro cultural que lleva el nombre de una persona que hizo mucho por la cultura de nuestra ciudad no se merece menos”.

También se refirió a proyectos de infraestructura de mayor escala. Aseguró que el dragado del río Gualeguaychú “está re avanzado” y que se trabaja junto a Provincia y Nación en un nuevo acceso a la ciudad. Según detalló, el proyecto contempla rehacer el acceso hasta bulevar Pedro Jurado y conectar Artigas con la Ruta 14: “Lo voy a anunciar cuando esté materializado”.

Finalmente, el Intendente se refirió a la posibilidad de un escenario complejo por el fenómeno de El Niño y aseguró que el Municipio trabaja para estar preparado: “El pronóstico y diagnóstico sobre el fenómeno de El Niño de lo que pueda pasar no es lo más feliz, pero tampoco hay que ser apocalíptico. Hay que ser cauto”.

En ese marco, destacó la compra de herramientas y nuevos botes por parte de Defensa Civil y el trabajo conjunto con el Ejército, iglesias y Scouts. “Nos estamos preparando para el peor escenario” y adelantó que se está reacondicionando el edificio donde funciona el Seminario para utilizarlo como espacio de evacuación y que ya se realizó un censo de personas que eventualmente podrían necesitar asistencia. “Estamos preparados y Dios dirá. Esto es una cuestión netamente de la naturaleza”, concluyó.