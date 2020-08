Davico: "No podemos darnos el lujo de decir te cierro y viví del aire"

Mauricio davico, intendente de Pueblo General Belgrano, remarcó que "seguimos igual", ya que "hay muchas personas que viven de la diaria y los estaríamos perjudicando" y también porque "hoy no tenemos fundamentos para pasar a fase 1, no es una definición del intendente, es decisión del poder ejecutivo nacional, obviamente con el previo pedido, pero hay requisitos sanitarios que cumplir para eso".

Davico sostuvo en Radio Cero que "en lo global hay gente que la está pasando muy mal económicamente y no podemos darnos el lujo de decir te cierro y viví del aire, porque ni siquiera el IFE alcanza y a un montón de gente no le tocó".

"Hasta ayer no teníamos contagiados, me notificaron que habría dos casos de covid positivo, una de las personas trabajaría en una remisería de acá pero vive en Gualeguaychú", detalló, al aguardo de la confirmación oficial. Igualmente, aclaró que "esta es una situación que la evaluamos todos los días".

Cruces con Martín Roberto Piaggio

El director del Hospital Centenario sostuvo ayer en el programa Viene con Yapa (FM 104.1) que Pueblo Belgrano debería adoptar las mismas medidas sanitarias que nuestra ciudad, ya que en lo epidemiológico es como un barrio más, por la constante interacción de ambas localidades y porque sus habitantes se atienden en el Hospital.

Esta mañana en ElDía desde Cero (FM 104.1) Mauricio davico le respondió: "el hospital es provincial, no es de la municipalidad de Gualeguaychú, no entiendo cual es el argumento de decir “se van a venir a atender en Gualeguaychú... y sí, es el efector departamental, y si no hay lugar iremos al sector privado”, lanzó.

"Si el Hospital sería de Pueblo Belgrano sería lo mismo, vendrían a atenderse de todo el departamento, me pareció poco oportuno hablar de eso, porque el hospital es provincial", remarcó el líder comunal.

Además, cuestionó que "hay mucha gente que aprovecha a generar grietas donde no las hay, si yo quiero pasar a fase 1 el jefe de Gabinete me va a decir usted no cumple los requisitos, no lee la ley", a la vez que agregó que "más allá de eso la gente tiene que trabajar, tiene que comer".

Su relación con Martín Piaggio

"Tenemos que hablar con Martín, tenemos una excelente relación, siempre debatimos y discutimos, pero nada ha mellado o roto la relación", afirmó el intendente.

Cómo sigue Pueblo Belgrano

Davico instó a "aprender a convivir con el virus hasta que esté la vacuna".

Contó que "acá nunca habilitamos las reuniones familiares, siempre implementamos el tapabocas cuando en muchos lugares decían que si y que no, y todos esos recaudos hicieron que hasta ayer no haya casos, y quizás también la suerte".

El 90% de las personas que dicen quedate en casa son las que tienen el sueldo asegurado

Por último, planteó que "obviamente que si los requisitos dieran evaluaría volver a fase 1, pero soy partidario que la gente tiene que trabajar". Arriesgó que "el 90% de las personas que dicen quedate en casa son las que tienen el sueldo asegurado", y concluyó que "las personas de riesgo se tienen que quedar, pero el que tiene que salir a darle de comer a sus hijos tiene que salir a trabajar, hay que inculcarles a esas personas que tomen el distanciamiento social y así no se van a contagiar".