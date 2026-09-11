Gualeguaychú es sede este viernes del XI Encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de la Donación de Sangre y Médula Ósea, organizado por la ONG Donar en Vida. El intendente Mauricio Davico participó de la apertura junto a la viceintendente Julieta Carrazza y autoridades, referentes sanitarios y especialistas vinculados con la temática.

Durante la apertura, Davico brindó las palabras de bienvenida y destacó la importancia de promover la donación desde el compromiso con los demás. “Hablar de donación de sangre y de médula ósea es hablar de un acto de generosidad pura. No hay interés económico ni barreras políticas; lo único que mueve a un donante es la profunda empatía de saber que su propia salud puede ser el milagro que otra persona está esperando para seguir viviendo”, expresó.

La actividad se desarrolla en el marco del XI Encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de la Donación de Sangre y Médula Ósea y fue organizada por la ONG Donar en Vida, con el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú y de instituciones y organismos vinculados con la temática. En esta edición llegaron a la ciudad representantes de alrededor de 35 organizaciones no gubernamentales.

La presidenta de Donar en Vida, Susana Olivera, destacó la posibilidad de realizar el encuentro en Gualeguaychú, luego de que la organización local impulsara la postulación de la ciudad como sede. La Red tiene carácter federal y cada año elige una ciudad diferente para reunir a sus integrantes y visibilizar el trabajo que desarrollan en sus comunidades.

De la jornada participan también los directores de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de la Donación de Sangre y Médula Ósea, Guillermo Jaime y Gabriela Jaramillo; la directora del Hospital Centenario Gualeguaychú, Andrea Elizabeth Martins; el director del Banco de Sangre Gualeguaychú, Iván Leiva; y referentes del INCUCAI y del CUCAIER, entre otros profesionales y representantes de instituciones vinculadas con la donación.

Jaime y Jaramillo explicaron que la Red está integrada por más de 40 organizaciones de distintas provincias y ciudades del país. A lo largo del año trabajan para promover la donación voluntaria de sangre y el registro de donantes de médula ósea, brindan charlas de concientización y acompañan a pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre.

Uno de los principales objetivos del encuentro fue acercar información clara y derribar temores que todavía existen alrededor de la donación. Los referentes señalaron que una donación de sangre puede ayudar a más de una persona y remarcaron la importancia de contar con donantes voluntarios de manera permanente, sin esperar a que un familiar o conocido necesite una transfusión.

En cuanto a la médula ósea, explicaron que registrarse como potencial donante es sencillo y puede hacerse a través de una donación de sangre o mediante un hisopado. Si en algún momento una persona resulta compatible con un paciente que necesita un trasplante, el INCUCAI se comunica con ella, realiza nuevos controles y explica cada instancia antes de avanzar con la donación.

También aclararon que donar médula ósea no implica necesariamente una intervención quirúrgica. En muchos casos, las células necesarias se obtienen de la sangre mediante un procedimiento que lleva algunas horas. Existe otra modalidad que se realiza en quirófano, pero la forma de donación se determina de acuerdo con cada caso. La explicación apuntó especialmente a despejar uno de los principales temores que existen al momento de decidir incorporarse al registro.

La jornada cuenta con exposiciones e instancias de intercambio a cargo de especialistas de distintos puntos del país. Entre ellos, la directora del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI, Laura Aguerre; la coordinadora del Banco de Sangre, Células y Tejidos del Hospital de Pediatría Garrahan, Silvina Kuperman; y Susana Pisarello, directora de Medicina Transfusional de la Dirección Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales.

En paralelo a las exposiciones, se realizó una colecta de sangre y el registro de potenciales donantes de médula ósea, permitiendo que quienes se acercaron pudieran recibir información y, a la vez, participar de manera concreta de la campaña.

Durante su intervención, Davico remarcó el acompañamiento del Municipio al trabajo que realizan las organizaciones e instituciones vinculadas con la donación. “La salud pública se construye en el territorio, y nuestro deber es facilitar los recursos, abrir los espacios y potenciar el trabajo que ustedes ya hacen con tanto corazón”, sostuvo.