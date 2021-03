Davico repudió al concejal narco: "No puedo hacerme responsable de su vida privada"

"Estamos como partido repudiando esta situación que nos pone muy mal. Estamos pasando una situación muy triste; repudiamos desde lo más profundo porque estamos en contra de toda actividad ilegal", indicó.

Adelantó que tomó "la decisión de hablar con los concejales y pedirles la inmediata salida del concejal Andrés Irigoyen".

"Debemos generar una responsabilidad en todo el partido Nueva Generación. Independientemente de esta aberrante situación, lamento que haya sectores políticos que quieran desprestigiar mi imagen y mi honra", dijo el Intendente, en alusión a un fuerte comunicado de los concejales del Frente de Todos.

Los ediles Riera y Corti apuntaron a Davico como el responsable político de esta situación.

"No soy responsable de una persona adulta, o de los delitos que cometa en su vida privada. Mi responsabilidad es ser el Ejecutivo y de los funcionarios que pongo", indicó Davico y agregó que no puede "investigar a cada persona que trabaja. Para eso está la Policía y la Justicia. Yo no investigo su vida privada, sino que me importa que realicen su trabajo; no puedo hacerme responsable de esto", insistió.

"Es una pequeñez aprovecharse de esto. Es su forma de hacer política, la política berreta, pero ahí no me van a encontrar. ¿Cómo van a decir que Pueblo Belgrano es un municipio narco porque una persona toma la decisión de cometer este delito? Esto es muy bajo y absurdo, Todos saben que esto no es así. Yo siempre estoy del lado de la ley y espero que metan preso a todos los narcos porque le hacen muy mal a nuestros hijos y a toda la sociedad", lanzó Davico, notoriamente ofuscado con la oposición.

"Si hubiera sabido lo hubiera expulsado", indicó el Intendente y adelantó que la Justicia Electoral será la que defina quién reemplazará a Irigoyen en su banca.

En cuanto a la vida privada del concejal detenido, Davico dijo que "no sabía que tenía problemas de adicciones. Si lo hubiésemos sabido, hubiésemos trabajado para ayudarlo. Un adicto es un enfermo y hay que ayudarlo".

NOTICIA EN DESARROLLO