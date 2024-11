En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), el intendente Mauricio Davico fue consultado por los beneficios financieros que le brinda a Gualeguaychú su relación con el gobierno nacional. En este sentido, aseguró que “hay una relación personal, sobre todo con Martín y Lule (Menem) y también con Karina (Milei), pero trato de no mezclar las cosas, porque tampoco hay obra pública que estén bajando en ningún municipio. Tengo entendido que no se están bajando cosas en los municipios por todo el contexto y por lo que siempre dice el Presidente, y no por tener esa relación personal es que tenga más beneficios que el resto de los intendentes”.

De todos modos, afirmó: “Siempre trato de hacer gestiones, de destrabar cosas; estuvimos destrabando una obra del hospital veterinario de la UNER, que es una obra importante que paga Nación que estaba pendiente y lo hablé con el secretario de Educación de Nación. No es que tengamos coronita”.

En este marco, analizó que “ahora cambió la lógica de muchas cosas; desde la raíz de que llega y gana la Presidencia una persona que no tenía estructura, que no tenía plata, y gana contra otra mega super estructura, porque la campaña de (Sergio) Massa debe haber sido la más cara de la historia de Argentina, y así y todo ganó. Arrancando de ahí, se rompió con la lógica, y también a la hora de la gestión. Antes si tenías más afinidad con el Presidente, con algún funcionario o con el gobernador podías conseguir más cosas, pero ahora el Presidente –lo hablé con él hace un par de meses- quiere romper esa lógica, lo que quiere es que los municipios y las provincias reciban los impuestos coparticipables como corresponde y que cada uno se administre”.

En cuanto a la posibilidad de que esto cambie ante la campaña del año próximo, indicó que “ahora la lógica ha sido otra, no sé qué va a pasar el año que viene si en las elecciones habrá algo más para los municipios, pero si hay algo, estaré ahí tocando timbre y haciendo gestiones como corresponde y como hice siempre”.

Armados 2025

Consultado por su posición de cara a las elecciones legislativas nacionales de 2025, Davico definió que “hay mucha similitud en el pensamiento y en qué cosas no queremos. Sobre todo, en una elección nacional como la del año que viene, ya sabemos de qué lado estamos, de qué lado está Rogelio y de qué lado está Javier Milei, y hay muchas más coincidencias con La Libertad Avanza que con el kirchnerismo”. “Ojalá que las personas, los dirigentes y ciudadanos que tenemos las mismas ideas confluyamos y que podamos seguir con el norte de que Argentina no tenga inflación y que crezca como un país normal, que la gente no tenga que salir corriendo a comprar tres botellas de aceite porque subía a los 15 días como pasaba en diciembre”, definió.

Sobre las diferencias en el radicalismo, dijo que “como pasa en todos los partidos, hay radicales que están a favor de las medidas del Presidente, hay otros que no; así como debe haber radicales que no están de acuerdo con las medidas del gobernador, pero estamos en democracia y así son las reglas del juego. Nadie está obligado a apoyar a alguien que no quiere, en caso de que se llegue a una coalición o un frente entre la Libertad Avanza y Juntos. De hecho, hay radicales que apoyaron al kirchnerismo y lo pueden hacer nuevamente, mientras esté dentro de la ley, todo se puede”. Acotó que “cada uno puede decidir, hay varias alternativas, en democracia y dentro de la ley, todo se puede. Capaz tienen un partido y pueden presentarse, sean radicales o cualquier dirigente”.

En este contexto, admitió: “Siempre que charlamos (con Karina Milei o Martín Menem) surgen estos temas, pero en un grado muy menor. Tenemos las ideas muy parecidas, aparte de la relación personal. Esta semana estuve en Casa de Gobierno, varias horas en diversas oficinas, no estuve con Karina, pero estuve con Lule Menem y en Cámara de Diputados tuve unas reuniones con Martín Menem, y coincidimos en un montón de cosas y sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Siempre pienso en positivo y ojalá que haya un acuerdo, un frente o la palabra que se quiera usar y que vayamos juntos entre La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos, o como se llame el frente porque ese fue el nombre del frente en la elección anterior. Creo que es una alternativa importante para seguir con este norte”.

En cuanto a la posibilidad de su apoyo a LLA pese a que Frigerio no haga acuerdo provincial, Davico refirió: “Los dos intendentes del Partido Nueva Generación, Francisco Fiorotto de Pueblo Belgrano y quien habla, estamos dentro del Frente Juntos, pero nosotros queremos que le vaya bien al Presidente y también a Rogelio”.

“Las listas se cierran 15 días antes, se verá en el momento, nosotros tenemos un norte con el gobernador y queremos que le vaya bien al Presidente; estamos trabajando en conjunto y en equipo con el gobernador y queremos que le vaya bien al Presidente, pero de verdad, no ahora en los medios y después chicaneando. Lamentable, maquiavélica y enfermizamente hay personas que quieren que le vaya mal al Presidente y no entienden que, si le va mal al Presidente, también le va mal al resto del país. Muchos lo hacen porque quieren la cobertura judicial, otros porque quieren seguir haciendo lo hacían antes. Nosotros con Rogelio queremos que le vaya bien al Presidente, y lo puedo asegurar porque lo hablo con el gobernador, y vamos a apoyar y hacer todo lo posible para que le vaya bien a la Argentina, a Entre Ríos, a Gualeguaychú, y que seamos de una vez serios. Y ojalá se pueda sentarse con muchos de esos que quieren que le vaya mal y plantear los temas y buscar soluciones, y basta del chicaneo y del River-Boca”, apuntó.

“Hay sectores que andan chicaneando en la Cámara de Diputados de Nación, pero hay otros opositores que son respetuosos, que, si no comparten algo, lo dicen y votan en contra, pero con sentido común. En la sesión que se cayó ayer, casualmente muchos de los diputados fueron funcionarios de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, y nunca plantearon este tema de los DNU”, criticó.

“La gente está cansada de los chicaneros, que dicen que está todo mal cuando gobierna otro, por eso ganó Javier Milei y por eso seguramente gane el año que viene”, concluyó.

Gestión

En cuando las acciones que llevó a lo largo de su casi primer año de gestión, sostuvo que desde la Intendencia “hemos eliminado en lo que va del año el 60% del total de las tasas, y para eliminar no son medidas populistas, sino que hay que tener las cuentas ordenadas y no se resintió ningún servicio ni se dejaron de pagar sueldos. Por el contrario, estamos comprando mucha maquinaria y camiones y estamos haciendo una obra muy importante que es trasladar la planta de asfalto”.

Puntualizó al respecto que “se compraron dos camiones compactadores, que valen aproximadamente 160 millones de pesos cada uno; dos retroexcavadoras que salen unos 270 millones de pesos; también se compró un topador que sale más de 300 millones de pesos, y una motoniveladora que vale aproximadamente 280 mil dólares; además de unas camionetas”.

Al respecto, sobre el estado del parque automotor municipal, planteó: “Cuando asumimos, para toda la ciudad había una sola motoniveladora y el resto estaba desguazado, que se fue arreglando. El parque automotor era parte de esa deuda que no se ve, pero que es muy importante. Todo este tiempo nos sirvió para ordenar un montón de cosas y para ahorrar; el orden automáticamente genera ahorro, y ese ahorro nos permitió eliminar muchas de las tasas que, algunas, eran un choreo”. Como ejemplo, mencionó que “en un almacén que tenía una calcomanía de una gaseosa o de una mayonesa, iba el municipio a través de una empresa de Rosario que era todo raro, le sacaban una foto y le cobraran una tasa de publicidad a la sede de Buenos Aires a la marca de la mayonesa. De este modo, esa marca no traía sus productos a la ciudad. Y así sucedía con las marcas de ropa que tienen franquicias, en las estaciones de servicio”.

Agregó que “se eliminó también la tasa de habilitaciones comerciales, que era uno de los grandes pedidos de los comerciantes, y también esa tasa de publicidad porque había empresas de Buenos Aires que no querían vender sus productos en Gualeguaychú, o sino la asumían los propios comerciantes de la ciudad. Hoy funciona una habilitación exprés para determinados comercios, que antes demoraban dos años. En los primeros dos meses de gestión sacamos 400 habilitaciones que estaban paradas desde hace años”.

“Ese orden hace que, hoy hay más comercios que pagan más tasas, porque ven la agilidad, la calidad y mejora en la atención, ven que se eliminaron esas tasas que eran confiscatorias, por no decir que eran un choreo, y ha hecho que ahora hay más contribuyentes y pagan más que años anteriores. En septiembre, comparando con el mismo mes del año pasado, se pagaron unas 1.800 partidas más”, aseveró.

Sostuvo que toda la compra de maquinaria es posible “cuidando los recursos, y ahorrando y no malgastando. Si bien no estaba la plata, si se hubiera hecho la Fiesta del Pescado y el Vino, hubiera costado 800 millones de pesos, y por eso no se hizo”. Adelantó que “seguramente no se haga la Fiesta tampoco el año que viene porque se está invirtiendo en muchas cuestiones de fondo, que no importa que no se vean, como el sistema de agua y cloaca que estaba a punto de colapsar. Hacía muchísimos años que no se hacía el trabajo que estamos haciendo ahora que es limpiar caño por caño, de esquina a esquina, en toda la ciudad”.

Fuente: Análisis