El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, afirmó en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que el municipio se encuentra preparado ante una eventual crecida del río y advirtió que la situación podía agravarse hacia la primavera, aunque en las últimas horas el nivel había descendido.

Además, analizó el escenario económico y social de la ciudad, defendió las políticas de promoción de inversiones y se refirió a su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio y a una eventual reelección del mandatario provincial.

La emergencia hídrica ocupó buena parte del comienzo de la entrevista. Davico explicó que el municipio había articulado un operativo con Protección Civil, el Ejército, las Fuerzas de Seguridad, Iglesias y otros organismos, además de disponer centros de evacuación y realizar traslados preventivos de familias que viven en zonas inundables. “Estamos preparados para lo peor”, afirmó. El intendente señaló que el nivel del río había descendido de 3,30 a 3,07 metros, aunque advirtió que la evolución dependía del viento, de las condiciones aguas arriba y de las compuertas de Salto Grande.

En ese contexto, planteó una particularidad geográfica de Gualeguaychú: “El agua viene de arriba, y nosotros somos como uno de los últimos orejones del tarro”. También recordó las gestiones realizadas para obtener recursos de Cafesg y sostuvo que el problema no se limita a las inundaciones, sino que adquiere una dimensión ambiental por el impacto que puede producir la crecida del río Uruguay sobre el sistema cloacal.

Consultado por la situación social, Davico reconoció que “hay gente que no la está pasando bien”, aunque evitó presentar a Gualeguaychú como una ciudad ajena a las dificultades económicas nacionales. Mencionó el cierre de Unión Bat y la pérdida de más de un centenar de puestos laborales, pero destacó también nuevas inversiones privadas. Entre ellas, señaló la instalación de un centro logístico de Mercado Libre, con una inversión superior a los cinco millones de dólares y una generación estimada de más de 100 puestos directos e indirectos.

Sobre la relación con el gobernador Rogelio Frigerio, sostuvo que mantiene un diálogo “aleatorio” y anticipó una reunión con el primer mandatario provincial para abordar cuestiones de gestión y especialmente el fenómeno de El Niño. En ese marco, reconoció que algunos ministros provinciales no habían visitado la ciudad y afirmó en tono de reproche: “Gualeguaychú está dentro del mapa de Entre Ríos”.

Davico también admitió que la posibilidad de una reelección como intendente está jurídicamente abierta: “En principio, jurídicamente, tengo la posibilidad de ser reelecto”, señaló. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura y remarcó que la prioridad debía permanecer en la gestión.

La discusión sobre los comedores escolares introdujo otro eje. Davico planteó que, además de garantizar la calidad nutricional, debía procurarse que parte de esos recursos permaneciera en la economía local. “Buscar el mix, el equilibrio”, propuso, con una mesa que incluyera docentes, trabajadores de los comedores y nutricionistas. Para el intendente, la controversia podía resolverse mediante diálogo: “No hay nada que el diálogo posta -como dicen los gurises- no resuelva”.

Fuente: Análisis