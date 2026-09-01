Davico se reunió con el sector turístico para analizar medidas para mitigar el impacto de El Niño
El presidente municipal Mauricio Davico junto al director de Gestión Turística, Adrián Romero, recibieron a miembros de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú. El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar el estado del sector y repasar de manera conjunta el paquete de medidas e intervenciones que el Municipio ha llevado adelante para mitigar las consecuencias derivadas del fenómeno meteorológico “El Niño”.
Durante la reunión, se repasaron las diversas acciones operativas, de prevención y de infraestructura que la administración municipal está ejecutando. Estas tareas comprenden los planes de contingencia ante la crecida de los ríos, los operativos de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en zonas críticas, la asistencia técnica y logística a los prestadores costeros, y las gestiones de apoyo destinadas a garantizar la operatividad de los servicios turísticos esenciales.
Además, se repasaron las facilidades y beneficios que el Gobierno de Entre Ríos implementó para beneficio del sector como el subsidio a la tarifa eléctrica comercial para alojamientos y termas privadas, líneas de crédito para reconversión energética, reducciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario Urbano, además del programa de turismo interno a través de la tarjeta Sidecreer, que permite financiar el 50% del valor de las estadías en hasta 12 cuotas sin interés.