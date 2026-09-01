El presidente municipal Mauricio Davico junto al director de Gestión Turística, Adrián Romero, recibieron a miembros de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú. El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar el estado del sector y repasar de manera conjunta el paquete de medidas e intervenciones que el Municipio ha llevado adelante para mitigar las consecuencias derivadas del fenómeno meteorológico “El Niño”.

Durante la reunión, se repasaron las diversas acciones operativas, de prevención y de infraestructura que la administración municipal está ejecutando. Estas tareas comprenden los planes de contingencia ante la crecida de los ríos, los operativos de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en zonas críticas, la asistencia técnica y logística a los prestadores costeros, y las gestiones de apoyo destinadas a garantizar la operatividad de los servicios turísticos esenciales.

Además, se repasaron las facilidades y beneficios que el Gobierno de Entre Ríos implementó para beneficio del sector como el subsidio a la tarifa eléctrica comercial para alojamientos y termas privadas, líneas de crédito para reconversión energética, reducciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario Urbano, además del programa de turismo interno a través de la tarjeta Sidecreer, que permite financiar el 50% del valor de las estadías en hasta 12 cuotas sin interés.