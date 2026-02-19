El intendente Mauricio Davico participó de una reunión convocada por la Asociación Civil para la Preservación y Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río Gualeguaychú, donde destacó sus dos años de labor, reforzó el compromiso por el cuidado de la cuenca y repasó acciones conjuntas entre el Gobierno y la institución.

El Intendente señaló que el río es uno de los principales patrimonios naturales de la ciudad y remarcó la necesidad de cuidarlo de manera colectiva. Subrayó las acciones desarrolladas para su preservación, el diálogo con otros intendentes que integran la cuenca y la importancia de dejar un legado ambiental para las nuevas generaciones. Asimismo, indicó que el Gobierno continuará compartiendo información y estudios realizados junto a universidades para conocer el estado del río y fortalecer su protección, y sostuvo que el consenso y el trabajo conjunto permiten alcanzar mejores resultados.

Durante el encuentro, del que también participó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, la comisión directiva de la Asociación declaró socio vitalicio al intendente Davico en reconocimiento al trabajo articulado para preservar la calidad de las aguas.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Eduardo Rubel, expresó que se han producido hechos relevantes que requieren la atención de la comunidad y reafirmó el compromiso de persistir en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales identificados. Destacó además la elaboración de propuestas técnicas para el monitoreo de la calidad del agua, sistemas de alerta temprana y acciones para mitigar inundaciones, así como el intercambio de información con universidades y organismos internacionales.