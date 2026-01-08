El Intendente Mauricio Davico elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone adecuar la normativa municipal al Decreto Provincial Nº 3578/2025 y reducir la carga tributaria vinculada al servicio eléctrico. La sesión extraordinaria tendrá lugar el viernes por la mañana.

En diálogo con Ahora Cero Radio el intendente brindó más detalles sobre la iniciativa.

“Es un trabajo en conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio, para en la medida de lo posible, aliviar a los contribuyentes. El porcentaje del alumbrado público va a pasar de 16% a 13% y la compensación que paga la Cooperativa Eléctrica por uso del suelo municipal cuando coloca postes y cables, pasará del 8,7% al 6%”, describió Davico.

De acuerdo a declaraciones del intendente, esto supondrán 1.600 millones de pesos que van a dejar de ingresar a las arcas municipales, y que se traducirá en una reducción promedio de cinco puntos en la factura de luz para los gualeguaychuenses.

Además, contó que la próxima semana, entre lunes y martes, llegarán 4 mil luminarias más para hacer el recambio en la ciudad. Esto es para reemplazar las 7.500 luces de sodio que tiene Gualeguaychú por tecnología LED. En este sentido, señaló que "se van a ahorrar entre 45 y 50 millones de pesos .

Por último, enfatizó que “vamos a seguir bajando impuestos para alivio de los contribuyentes, en tanto y en cuento, se vaya pudiendo. Hay un montón de tasas que eliminamos hasta ahora”.