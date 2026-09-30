Este miércoles comenzó en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” la Jornada Provincial “La Trata Existe”, una instancia de reflexión, concientización y formación con especialistas y representantes de organismos nacionales y provinciales vinculados al abordaje de este delito.

El intendente Mauricio Davico acompañó la apertura institucional y destacó la necesidad de visibilizar una problemática que continúa vulnerando la libertad y la dignidad de las personas. “Decir ‘la trata existe’ es el primer paso obligatorio para combatirla. Significa desnaturalizar situaciones, romper con la indiferencia y asumir que este flagelo ocurre cerca de nosotros”, expresó.

Durante su intervención, Davico señaló que estos encuentros permiten avanzar más allá de la reflexión e incorporar herramientas para reconocer señales de alerta y fortalecer la prevención. “Tenemos que, entre todos, darle la mayor cantidad de herramientas a los ciudadanos, transmitirlas, estar cerca y acompañar”, sostuvo.

También remarcó la importancia de involucrar a toda la comunidad frente a situaciones que puedan generar sospechas y de dar aviso a los organismos correspondientes. En ese sentido, insistió en que la prevención requiere información, atención y compromiso colectivo.

Durante la apertura también tomaron la palabra Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, y Claudia Fiorotto, responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Municipio.

Calveyra puso el foco en la detección temprana y en la necesidad de brindar respuestas coordinadas frente a estas situaciones. “Las víctimas necesitan respuestas, necesitan respuestas ya, en la urgencia, y eso tiene que ver con la restitución de derechos”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de continuar articulando acciones con los gobiernos locales para generar políticas públicas integrales. “Los municipios son quienes conocen el territorio”, señaló al referirse al trabajo conjunto necesario para intervenir frente a situaciones que involucran a víctimas.

Por su parte, Fiorotto remarcó que el compromiso social requiere, en primer lugar, conocer las características del delito y sus diferentes modalidades. “Cuando hablamos de trata, no estamos hablando de un acto voluntario de la persona de hacer algo; estamos hablando de un ser humano que esclaviza a otro ser humano con fines de lucro”, expresó.

La responsable del Área señaló que la trata no se limita a la explotación sexual y mencionó también la explotación laboral, el tráfico de órganos y las adopciones ilegales. Además, explicó que, al tratarse de un delito federal, desde el ámbito local se trabaja en la detección, el acompañamiento y la protección de las víctimas, para luego dar intervención a las autoridades competentes.

Entre las autoridades municipales presentes estuvieron la viceintendenta Julieta Carrazza, el jefe de Gabinete Luciano Garro y concejales.

Tras la apertura institucional comenzó el primer panel, denominado “La Trata de Personas. Investigación y procesos judiciales”, con la participación del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo; Ramiro Fihman, del Área de Investigaciones de Protex; y el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

En ese marco, Davico entregó un reconocimiento al fiscal federal Pedro Mariano Rebollo al finalizar su exposición.

La actividad es organizada por el Municipio, a través del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas. La Jornada Provincial “La Trata Existe” fue declarada de Interés Legislativo por el Senado de Entre Ríos y de interés por el Gobierno de Gualeguaychú.

A lo largo del día, la programación continuará con seis paneles destinados a profundizar herramientas para la investigación, la intervención en zonas de frontera, la búsqueda de personas, la detección temprana y la restitución de derechos a las víctimas. El encuentro busca fortalecer la articulación entre organismos y ampliar las herramientas disponibles para actuar frente a situaciones de trata.