Durante su discurso en la apertura del 43° período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Mauricio Davico anunció un mayor crecimiento del mecanismo de ahorro del municipio y adelantó: “vamos a implementar la boleta digital para las tasas municipales y vamos a ahorrar 100 millones de pesos por año. Eso se va a destinar a calles”.

Además, señaló que se seguirán bajando tasas y alícuotas para alivianar la presión sobre los contribuyentes. “Vamos a continuar con la reducción de las tasas; ya eliminamos el 70% de las tasas vigentes en 2025”.

“A partir de este año, se redujo la baja en la tasa de la luz, por lo que los contribuyentes van a ahorrar 2 mil millones de pesos”, resaltó.



Mirá el discurso completo desde la transmisión oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú



Noticia en desarrollo…