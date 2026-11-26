Este jueves por la mañana, el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” de Gualeguaychú recibió a autoridades provinciales, nacionales y municipales para la presentación de una línea especial de leasing del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), destinada a facilitar la adquisición de maquinaria y equipamiento en localidades entrerrianas afectadas por las inundaciones.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el presidente del BICE, Evert Van Tooren; el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo; intendentes de distintas localidades entrerrianas y demás autoridades municipales y provinciales.

Durante la apertura, Davico dio la bienvenida a los funcionarios y representantes de los gobiernos locales, y agradeció la elección de Gualeguaychú como sede del encuentro. En ese sentido, destacó la importancia de contar con herramientas financieras que permitan incorporar bienes de capital para el funcionamiento de los municipios.

“A todos los intendentes nos interesa acceder a este tipo de créditos, que son para bienes de capital”, expresó Davico, quien también agradeció a las autoridades del BICE por acercar a Gualeguaychú la presentación de esta herramienta de financiamiento.

Por su parte, Van Tooren explicó que la nueva línea dispone de un cupo total de $25.000 millones para la compra de maquinaria y equipamiento por parte de municipios identificados por el Gobierno provincial como afectados por las recientes inundaciones.

El presidente de la entidad señaló que la iniciativa busca acompañar a los gobiernos locales en la recuperación de infraestructura y en el sostenimiento de los servicios y actividades productivas. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Entre Ríos y el Ministerio del Interior de la Nación para simplificar los procedimientos y ampliar los plazos de financiamiento.

En relación con las ventajas de la herramienta, Van Tooren sostuvo que “se puede financiar el 100 % del bien y los recursos de ustedes los pueden utilizar para otras urgencias”. También recordó la primera operación de leasing municipal realizada con General Campos, por un monto de $370 millones.

A su turno, Frigerio destacó la importancia de disponer de nuevas alternativas de financiamiento para renovar el equipamiento de los gobiernos locales, especialmente en aquellas localidades que necesitan atender las consecuencias de las inundaciones.

“Todos los que estamos gobernando hoy por hoy la provincia y los municipios más afectados sabemos la relevancia que esto tiene, sabemos la necesidad de cambiar las máquinas que tenemos”, expresó el gobernador.

Además, remarcó las condiciones especiales de la línea y la posibilidad de que los municipios incorporen equipamiento mediante plazos de devolución más extensos. En ese marco, alentó a los intendentes a evaluar esta herramienta de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

Características de la línea de financiamiento

La propuesta contempla un financiamiento de hasta $1.400 millones por municipio, con la posibilidad de cubrir hasta el 100 % del valor de los bienes adquiridos. Está orientada a la incorporación de camiones, vehículos utilitarios, maquinaria vial y otros equipos destinados a prevenir y afrontar las consecuencias de las inundaciones.

Entre las condiciones establecidas se encuentra una tasa de interés TAMAR + 6 %, con plazos de devolución de 48 meses para bienes registrables y de 60 meses para bienes no registrables. El financiamiento utiliza el sistema de amortización francés y contempla la cesión de recursos de coparticipación como garantía.

A través del sistema de leasing, los municipios pueden incorporar equipamiento mediante el pago de cuotas periódicas, con la posibilidad de ejercer una opción de compra al finalizar el contrato.

Para acceder a esta herramienta, los gobiernos locales deberán cumplir con los requisitos de precalificación y aprobación establecidos, que incluyen documentación presupuestaria, información financiera y las autorizaciones correspondientes.

Al finalizar las exposiciones, los representantes del BICE brindaron información técnica sobre las condiciones de acceso, los procedimientos administrativos y las distintas etapas necesarias para concretar las operaciones de financiamiento.