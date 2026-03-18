En la columna que tiene cada miércoles en Cuando pase el temblor (lunes a viernes de 9.30 a 12 por Cero 104.1 y Bolazo Stream) David Cayón apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y afirmó: “Todos nos damos cuenta que no le cierra el blanco”.

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