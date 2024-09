Una comerciante del Mercado del Munilla salió al cruce de Eduardo Petti, director de Producción Municipal, quien entrevistado en Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio lunes a viernes de 9 a 12) había asegurado que hay sólo cuatro locales abiertos en el lugar. “Estamos enojados porque somos 12 los comerciantes que estamos trabajando y 12 familias que viven y tienen, muchas de ellas, ésta como su principal fuente de trabajo”, aseguró Daiana Ghiglione.

La joven aseguró que “es muy frustrante escuchar este tipo de declaraciones porque la gente que escucha que sólo hay cuatro locales abiertos, no va a querer venir”. “Estamos cansados de que mientan y del abandono que tiene el lugar”, dijo.

Sobre el precio del lugar, Ghiglione aseguró que “sería barato si el lugar estuviese en buenas condiciones y la publicidad que se le hace al lugar no fuese negativa”. "Hay días que vengo para vender solamente 1800 pesos, así que no es nada barato el local", dijo y adelantó que no renovarán el contrato porque “no nos interesa quedarnos en un lugar así”.

La comerciante finalizó el video invitando a los gualeguaychuenses a que vayan al Mercado del Munilla y aseguró que “es un hermoso lugar que está mal administrado”