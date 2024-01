“Desde los 3 años que fui aguatera, siempre salí en Marí Marí, desde el 2012 que arranqué como integrante. Ahora tenemos una escuelita de samba en Central, arrancamos hace un año y medio y fue creciendo muchísimo”, expresó Rosario, con una profunda identificación rojinegra.

“De chiquitita era mi sueño ser pasista, el año pasado fue llegar a una meta. Este ya lo vivo con más experiencia, ya es más ansiedad y ganas que miedos y nervios”, diferenció.

“Se ve una Marí Marí linda y completa”

Reconoció que “venimos de una rachita perdiendo”, pero aseveró que “el 2024 va a ser un año super lindo. Hay mucha preparación y laburo atrás, se ve una Marí Marí linda y completa, cuando me enteré que iba a ser pasista ya tenía el traje listo, en julio ya estaba terminado”, contó.

Finalmente, opinó que “la fusión (banda-batucada) a mí me gusta, ir bailando la música, me siento más libre, no me limita tanto. Si bien en los puntajes se ve la diferencia, corremos de atrás, pero yo lo disfruto muchísimo”.