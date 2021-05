De Ángeli chicaneó a Moreno, quien se la devolvió tratándolo de "vago y atorrante"

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se cruzó con el Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo De Ángeli, en el programa Fuego Amigo que se emite por Canal Nueve. "Nunca coincidimos, ahora está simpático en cualquier momento se va a venir a trabajar para el PRO", comenzó el legislador opositor.

Inmediatamente, Moreno respondió, "Lo del PRO no, porque yo con vagos e ignorantes no trabajo. Yo con el inútil de Macri no tengo nada que ver", lanzó. De Ángeli le respondió con supuestos datos sobre récord de exportaciones durante el macrismo, y Moreno no lo dejó pasar: "El récord de exportaciones fue conmigo, con Moreno. El récord de la Federación Agraria fue con Moreno. Un millón de toneladas y con el PRO no exportaban nada, si con ustedes bajaron los números".

"Nunca ganaste más plata, salvo cuando fuiste funcionario con Macri porque tampoco te gustaba trabajar. Eras un productor tan exitoso que terminaste calentando una silla en el Senado. Dejaste de trabajar en el campo y te fuiste a ganar la vida donde no se labura", cruzó Moreno, y agregó: "Dale, si nos conocemos todos, De Ángeli".

"Vos no sabes de dónde vengo yo", retrucó De Ángeli. "¿Cuándo querés que vaya?", respondió Moreno.