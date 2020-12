Por otra parte, sí es conocido el pensamiento de Alfredo De Ángeli (Juntos por el Cambio), quien ya votó en contra de la despenalización del aborto en 2018. Con él mantuvo una entrevista el portal El Entre Ríos en la mañana de este lunes.

-¿Qué opinión le merece el proyecto que propone que el aborto sea ley?

-Para mí es oportunismo político, porque taparon el gran ajuste a los jubilados. A nosotros nos tiraron 14 toneladas de piedras, le pusimos el “Proyecto de las piedras” (en referencia a la reforma que incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria, en diciembre de 2017). Con esa movilidad los jubilados estarían ganando mucho más de lo que van a cobrar ahora.

Yo voy a votar en contra, por supuesto, soy celeste. Es lamentable en diciembre, las familias cristianas, estar tocando este proyecto. Es oportunismo político. Nada más.

De todo lo prometido por el actual presidente en campaña, no hizo nada. Entonces intenta con esta promesa, a ver si la puede sacar.

Ya arranca mal el proyecto en el Senado, en vez de convocar a que la cabecera del plenario sea la Comisión de Salud, no lo hicieron porque el presidente es el Dr. Mario Fiad, senador por Jujuy, un hombre que proviene del radicalismo y compone el interbloque de Juntos por el Cambio.

-Quien abrió el juego a este debate hace dos años fue Mauricio Macri ¿Cree que fue un acierto o un error?

-Una parte de la sociedad lo estaba pidiendo. Yo no estaba de acuerdo, pero él no especuló con otro proyecto. Para nosotros los celestes, no se debería tratar.

Hablan de mejorar la salud pública, pero van a dar gratuito el aborto ¿Gratuito para quién? Para quien se lo va a practicar, pero sabemos las necesidades de los hospitales, más en pandemia. El Estado Provincial tendrá que hacerse cargo de los gastos.

-¿Los senadores Olalla y Kueider dieron a conocer cuál será su voto?

-No tengo noticias de si aún siguen en la indecisión. Deben haber tomado su posición, pero públicamente yo no me he enterado que lo hagan.

-¿Pudo hablar con ellos?

-Sí, pero soy muy respetuoso. Stella (Olalla) me dijo que decidirá en el día. Kueider (Edgardo) me dijo que lo iba a considerar.

-¿Cree que se contará con la cantidad de votos suficientes para su aprobación?

-Creo que no. Va a ser muy parejo. Nosotros tenemos fe que se votará en contra. Es un proyecto malo, principalmente por el momento político que estamos viviendo en Argentina con la pandemia y con tantas necesidades.

-¿Cuál piensa que es la voluntad de la población? ¿La mayoría quiere que el aborto sea ley o no?

-Según en qué provincias, hay encuestas que dicen que no. Estamos los cristianos que creemos en las dos vidas; científicamente, dicen que hay dos vidas; y la Constitución también dice que a partir de la concepción existe la vida. Dejemos a los que somos cristianos, pero científica y constitucionalmente, es un mamarracho.

-¿Cómo ve el Proyecto de los 1000 días, que también tuvo la aprobación de la Cámara Baja?

-Lo estamos analizando entre los senadores, todavía no hemos tomado una posición. Podemos hacer algunas críticas, algunos aportes; pero ayudar a una mujer embarazada, a un recién nacido no está mal, es parte de la salud pública.