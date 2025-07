"Yo pensé que no las iban a aumentar. Creo que el gobierno en este caso no está viendo que bajarle los impuestos al campo es una inversión y no un costo fiscal, que es de 0,09%, es prácticamente insignificante, y al subir las retenciones deja al sector agropecuario con una incertidumbre tremenda", planteó el senador en diálogo con Ahora Cero Radio.

“Al campo si le sacan impuestos va a ser para el beneficio del país. El gobierno al castigar al campo va en contra del país”, sentenció el gualeguaychuense.

Además, el referente de Juntos por el Cambio aseveró que "yo creo que ellos piensan que con los derechos de las exportaciones van a ayudar a solucionar el problema económico, pero estan mirando al corto plazo de vuelta, no al largo plazo. Los grandes inversores no quieren tomar riesgos, donde no hay confianza empiezan a dispararse para todos lados".

Por otra parte, sobre la situación de la provincia, marcó que “yo lo veo a Frigerio que está contando las monedas para llegar a fin de mes, hay obras que no se pueden hacer, y hay mucho dinero que corresponde por ley a las provincias que no está llegando”.