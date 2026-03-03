El exsenador por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, continuará vinculado al Congreso bajo una nueva modalidad. Tras finalizar su mandato en diciembre, el referente del PRO fue solicitado como asesor por su sucesor en la jefatura del bloque, el misionero Martín Göerling Lara.

La designación se oficializó el pasado 26 de enero mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendió, a De Ángeli se le asignó una planta transitoria categoría A1, el escalafón más alto del cuerpo legislativo. Esta posición implica una remuneración aproximada de 3 millones de pesos, una cifra que despertó críticas internas debido a la brecha salarial con otros sectores públicos.

El dirigente, que saltó a la escena nacional en 2008 como una de las caras visibles de las protestas agropecuarias contra la resolución 125, parece resistirse a abandonar los pasillos parlamentarios. A 18 años de aquellos cortes de ruta en Gualeguaychú que lo catapultaron a la política, su permanencia en la estructura del Estado genera malestar incluso entre sus pares.

Fuente: con información de La Política Online