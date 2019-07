De Angeli: "Seguiremos defendiendo al gobierno de Macri para sacar el país adelante"

“Recién termino de trabajar con el diputado (Esteban) Vitor que es abogado y me está dando una mano para interpretar la ley, porque hay que armar una estructura para hacer las cosas lo mejor posible, para que se transparentes todos los fondos de la campaña y que estén bien controlados, lo que está muy bueno”, contó.

Sobre el particular, consideró que “quizás no se pudieron hacer todas las reformas que hay que hacer pero el presidente Macri quiere que todo sea bien trasparentado, lo que es muy importante porque antes en las campañas no se sabía de dónde salían los fondos”.

Respecto del pegado de las boletas, sostuvo que “no podrá haber pegado porque hay un acuerdo de partidos nacionales” y recordó: “Cuando se cierra el frente del Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica se hizo un acuerdo de que no habría pegado y en muchas provincias –no solamente en Entre Ríos- habrá lista única pegada con el presidente”. “En Entre Ríos solamente irá la oficialista que encabezo como senador y Lena como diputada”, explicó.

Consultado por el escenario electoral y las perspectivas sobre los resultados, De Angeli analizó que “se va a polarizar porque hay en juego dos modelos de país: el que conduce nuestro presidente Mauricio Macri que lo abrió al mundo –anoche veíamos toda la carne argentina exportando a Japón, lo que pasa con los mercados en distintas partes del mundo genera mano de obra, pero para eso hubo que ganarse la confianza- y el otro modelo de la oferta electoral es Venezuela, es cerrarnos al mundo, es disfrazar el INDEC y decir que está todo bien”.

“Hay un cierto porcentaje de gente que hoy no miden las encuestas y que son los indecisos que van a definir la elección optando para que siga gobernando Mauricio Macri, con todos los problemas que tenemos pero sabiendo que el futuro de nuestro país es bueno”, afirmó.

Describió en ese sentido que “al ver al presidente de Japón y en distintas partes del mundo, mucha gente está agrandando industrias frigoríficas. Y ahí tenemos los dos modelos de país: cuando asume en 2006 el otro gobierno cerró las exportaciones vacunas, y ahí se vino la debacle, nos comimos el 20 por ciento del ganado, la carne estuvo barata durante tres años y en 2009 estalló el precio; pero todas esas cosas cambiaron. Con el otro gobierno tuvimos la peor cosecha de trigo de la historia, y cuando hablamos de eso no hablamos solamente del campo sino de la generación de empleo que significa abrir la exportación al mundo”.