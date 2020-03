De Ángeli: "Voy a velar para que no volvamos nunca más al 2008"

“Si desde el Gobierno mandan a su gente a agredir, a maltratar al sector agropecuario y a no abrir una puerta de diálogo, es muy probable que se pueda llegar a eso. Yo voy a velar para que no pase y no volvamos nunca más al 2008”, sostuvo este lunes.

En declaraciones a AM 950, el legislador señaló que la medida de fuerza se está llevando a cabo “con normalidad” y “la gente está trabajando puertas adentro, el paro es puertas afuera. En Entre Ríos no se habla de ningún tipo de movilización”. “El paro sí va a ser contundente en el tema de la comercialización, principalmente de granos. Lamentablemente tenemos que llegar a un paro”, continuó.

De Ángeli cuestionó que “este gobierno habló de la palabra empeñada, de no mentir, pero se anuncian las retenciones para beneficiar a las economías regionales y quedan exactamente igual que cuando se fue Mauricio Macri”.

“El sector agropecuario no soporta más impuestos”, enfatizó el entrerriano y señaló que con la suspensión del Consenso Fiscal “no es solo el Gobierno nacional, sino también las provincias y los municipios que van contra la producción”, con la imposición de tributos.

Para el gualeguaychuense, “el sector no da más” y explicó que “tenemos un dólar desdoblado: la soja te la están pagando con un dólar de 41 pesos, y el maíz algo de 48 pesos; pero todos los insumos los estamos pagando con un dólar de 63 y, en otros casos, con el dólar blue”.

Consultado sobre las declaraciones contra el campo realizadas por el senador Oscar Parrilli y el dirigente Juan Grabois, el opositor advirtió que “es muy peligroso cuando salen a agredir” y recordó que la expresidenta “salía a agredir al sector agropecuario” y “nos maltrataban”. (APFDigital)