En medio de fuertes acusaciones por estafa y corrupción al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, el oficialismo logró evitar por apenas un voto que el Senado aprobara la creación de una comisión investigadora especial sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA en la que quedó envuelto el jefe del Estado desde el último viernes, cuando promocionó el lanzamiento del activo digital.

El Senado de la Nación mostró nuevamente las divisiones de los bloques y el rol de los gobernadores. Este jueves se puso en discusión la conformación de una comisión investigadora para el criptogate que tiene como principal sospechoso al presidente Javier Milei.

La iniciativa fue presentada formalmente por el senador Pablo Blanco, de la UCR, y por Guadalupe Tagliaferri, representante del PRO, cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

En un intento por agilizar el proceso, el senador Martín Lousteau solicitó que el proyecto fuera tratado sobre tablas, lo que generó un debate interno en el bloque radical, ya que algunos miembros del radicalismo que inicialmente habían expresado su apoyo a la propuesta decidieron no acompañarla en el momento de la votación.

Por Entre Ríos, los votos que acompañaron el proyecto de crear la convocatoria fue el de Stefanía Cora, que juró en esa misma sesión, para ocupar el lugar de Edgardo Kueider, expulsado en el marco de la causa judicial que se le inició y lo tiene cumpliendo prisión preventiva en Paraguay.

Por la negativa lo hicieron los senadores de Juntos por el Cambio Entre Ríos, la radical Stella Olalla; y el macrista Alfredo De Angeli, quien busca un tercer mandato en el Senado de la Nación.

El amigo y compañero de bancada de Kueider, Camau Espínola, lo hizo por la negativa. El senador por Corrientes fue quien operó en la Justicia para que Cora no asuma. La medida cautelar, interpuesta por Kueider, no obstante no se le hizo lugar.

Durante toda la jornada hubo llamados de Casa Rosada a los gobernadores – según consignaron los medios nacionales – y esto se notó a la hora de votar la conformación de la Comisión. Un ejemplo de esto fue el caso del senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR que firmó el proyecto de conformación de la comisión, pero votó en contra.

Fuente: Página Política