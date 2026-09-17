Argentina tiene una relación particular con el dólar y con los activos que pueden reemplazarlo en la práctica. Bitcoin entró en el ecosistema argentino como reserva de valor cuando el acceso al dólar físico se restringió. Los stablecoins llegaron después y resolvieron el problema siguiente: cómo mantener ese valor en dólares digitales de forma operativa, sin la volatilidad de BTC. Plataformas como SimpleSwap exchange permiten moverse entre esos dos mundos con rapidez, convirtiendo BTC en USDT cuando se necesita liquidez estable en lugar de exposición al precio.

Argentina fue el segundo mercado cripto de América Latina por volumen operado en 2025, según iproup.com. El volumen de criptoactivos recibidos en la región entre 2022 y mediados de 2025 superó $93,900 millones, con Argentina capturando una porción relevante (Infobae, marzo 2026).

¿Cuándo los argentinos empezaron a usar stablecoins en lugar de Bitcoin para el día a día?

Bitcoin sirvió bien como reserva de valor para quienes pudieron comprarlo antes de las grandes apreciaciones de precio. Pero usarlo para pagar el alquiler, enviarlo a un familiar o cobrar trabajo freelance tiene un problema: la volatilidad.

Una transferencia de 200 dólares en BTC puede llegar como $183 o como $218 dependiendo del movimiento del precio en las horas que tarda en confirmar. Para quien necesita exactitud —remesas, alquiler, pagos fijos— esa variabilidad es inmanejable.

USDT resolvió ese problema. El 65% del uso de stablecoins en América Latina en 2025 se vinculó al comercio y al ahorro cotidiano, no a especulación, según el reporte de SQ Magazine de marzo de 2026. En Argentina, ese porcentaje probablemente fue mayor dado el contexto macroeconómico.

¿Cómo coexisten Bitcoin y los stablecoins en el uso argentino?

¿Qué sucedió con las tarjetas cripto en Argentina en 2025–2026?

El volumen de transacciones con tarjetas cripto en la primera mitad de 2026 igualó todo lo registrado durante el año completo 2025, según datos de CryptoRank y Alex Obchakevich publicados en Criptonoticias en junio de 2026. Las fintech argentinas como Belo, Lemon Cash y Ripio expandieron sus productos de tarjeta durante ese período.

La mecánica es simple: el usuario carga su saldo en USDT o BTC, y la tarjeta convierte automáticamente a pesos argentinos o a la moneda del comercio en el momento del pago. El comercio recibe pesos, el usuario gasta cripto. No requiere que el comercio haya adoptado cripto.

Eso eliminó la última fricción: ya no hace falta encontrar un comercio que acepte cripto directamente. Con una tarjeta cripto, cualquier terminal que acepta Visa o Mastercard acepta el saldo cripto del usuario.

"El objetivo para 2026 es continuar desarrollando la cadena de pagos y transacciones, transformando las criptomonedas en herramientas concretas y diarias." — Perfil.com, análisis del ecosistema cripto, enero 2026

¿Cuál es el camino de Bitcoin a pesos argentinos?

1. Tener BTC en una billetera o en una plataforma de intercambio.

2. Convertir BTC a USDT en un exchange (instantáneo o con cuenta, según el monto).

3. Transferir el USDT a una plataforma local argentina o P2P que opere con ARS.

4. Convertir USDT a pesos argentinos al tipo de cambio disponible en esa plataforma.

5. Recibir los pesos en cuenta bancaria o usarlos desde la billetera digital según la plataforma.

El paso más importante que los usuarios suelen saltear: confirmar que la plataforma del paso 3

tenga liquidez real en ARS y no solo en papel. En períodos de volatilidad cambiaria, algunas

plataformas limitan los montos disponibles para conversión. Verificar las condiciones actuales

en el momento del uso, no asumir que son iguales a las del mes anterior.

Preguntas frecuentes sobre el uso de cripto en Argentina

¿Qué es mejor en Argentina: guardar en USDT o en BTC?

Depende del horizonte y la necesidad. USDT mantiene valor en dólares sin volatilidad pero tampoco tiene potencial de apreciación: si el peso se deprecia, ganas en pesos; si el dólar se deprecia globalmente, el USDT acompaña esa depreciación. BTC puede apreciarse significativamente, pero también puede caer igual de rápido. Para el ahorro de emergencia que podrías necesitar pronto, USDT es más predecible. Para el ahorro a largo plazo que puedes dejar sin tocar años, BTC tiene historial de apreciación. Esta no es asesoría financiera.

¿Cómo manejo la brecha entre el dólar oficial y el dólar cripto en Argentina?



El "dólar cripto" (el precio al que se compra y vende USDT en pesos en plataformas P2P) refleja

el precio de mercado del dólar en Argentina, que puede diferir del tipo de cambio oficial. Para

quien recibe pesos del sistema formal y quiere convertirlos a USDT, la operación ocurre al tipo

de cambio del mercado P2P. Las implicaciones impositivas de esas operaciones dependen de la

situación fiscal de cada persona. Consulta con un contador.

¿Las stablecoins en dólares me protegen de la inflación en pesos?

Sí, mientras el dólar no pierda valor frente a la canasta de bienes y servicios que te interesa.

USDT mantiene paridad con el dólar estadounidense. Si el dólar pierde poder adquisitivo

globalmente, USDT también lo pierde. Históricamente, mantener ahorros en dólares fue una

cobertura efectiva contra la inflación en pesos argentinos, pero no garantiza rentabilidad real en

términos globales.

¿Qué pasa con mis stablecoins si Argentina implementa un corralito cripto?

Si tienes USDT en una billetera propia (no en un exchange), ningún gobierno tiene control

técnico sobre esos fondos. Si los tienes en una plataforma o exchange local, esa plataforma sí

podría estar sujeta a restricciones locales. Por eso, para montos significativos, la práctica de

conservar en billetera propia reduce la exposición a restricciones sobre plataformas. No existe

garantía de ningún tipo para escenarios regulatorios futuros.

Del ahorro a la operación cotidiana

La cripto en Argentina evolucionó de ser el lugar donde algunos guardaban valor a ser la vía por donde muchos mueven valor todos los días. Bitcoin abrió el camino; los stablecoins lo volvieron práctico. Si tienes BTC que no estás usando activamente y necesitas dólares digitales para operar, la conversión a USDT es el movimiento más eficiente disponible. La infraestructura para hacerlo existe y funciona.

*Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni impositivo. La situación regulatoria en Argentina puede cambiar. Consulta con un profesional calificado.







