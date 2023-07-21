Acompañado por su compañera de fórmula Claudia Monjo, el intendente Martín Piaggio, los precandidatos Martín Roberto Piaggio y Camila Ronconi y la viceintendenta y candidata a diputada provincial, Lorena Arrozogaray, dialogó con los medios locales y expuso algunos ejes de su campaña.

“Somos gente simple y pragmática, el objetivo es conformar un equipo para mejorar todo lo que se necesite en una ciudad estos próximos cuatro años”, expresó el atual intendente de Paraná, como carta de presentación. Además, hizo un diagnóstico de la Provincia a la cual calificó de “ordenada”, destacó la eficacia y eficiencia de los servicios a la vez que reconoció que “hay cosas que se pueden mejorar”.

“Vamos a poner mucha fuerza en el desarrollo de la provincia, no solamente en las grandes ciudades, sino en la pequeñas localidades. Acompañar mucho al sector productivo, al sector industrial, al campo y a los modelos de parque industrial como el de Gualeguaychú, que son modelos que se pueden replicar en la provincia”.

Sobre la hidrovía, Bahl expresó: “es una obra que necesita del empuje del gobernador, de todo el equipo del sector productivo y que depende mucho del contexto nacional, por eso es importante que podamos llegar con un equipo en Nación que acompañe las demandas de Entre Ríos”.

Por otra parte, se refirió a las obras de la Ruta 20 y manifestó que la empresa ya está comenzando con las primeras tareas. “Con Claudia –Monjo- asumimos el compromiso de continuar con esas obras que es lo normal y habitual cuando hay responsabilidad de gobierno”.

En relación a si el intendente Martín Piaggio podría integrar el gabinete, comentó que “en el futuro para mí sería un lujo que Martín pudiera integrar una responsabilidad en el gabinete, pero eso va a depender de cómo evolucione. Nosotros no estamos haciendo candidaturas testimoniales, él va a ser senador, eso no implica que si el día de mañana lo necesitamos, sería un orgullo y un honor tenerlo dentro del equipo del ejecutivo”.

Al respecto, el actual intendente de la ciudad opinó que “es importante lo que aclara Beto, para no jugar con las expectativas de la gente, yo tengo una responsabilidad muy grande que es ser candidato de una propuesta en el departamento y me parece que eso es lo prioritario”.

“Estoy muy feliz porque se fue dando un proceso estos años que fue buscar la coherencia en lo que habíamos empezado en relación al pueblo de Gualeguaychú, ese compromiso se fue llevando con todo el equipo de forma diaria, cumpliendo ese rol que nos toca desde los gobiernos locales, estando codo a codo con la gente, más allá de la obra, que ha modificado el desarrollo del pueblo, lo que más me enorgullece es que hayamos podido ser coherentes”, continuó el presidente municipal.

Por otra parte, la precandidata a vicegobernadora, Claudia Monjo señaló que “hay un armado que es muy importante, en muchas localidades hay excelentes gestiones, y en lo local la gente prioriza la intendencia y nosotros estamos muy confiados en la capacidad territorial de cada uno de los candidatos. Nosotros también somos intendentes y tenemos ese diálogo con los vecinos donde estamos escuchando las necesidades reales que tienen día a día, entonces vamos a trabajar en ello”.

Finalmente, Martín Roberto Piaggio concluyó expresando que “hemos tenido la oportunidad de generar mejoras en cada uno de los rincones de la ciudad, hemos generado una oportunidad más justa, donde cada vez se puede mejorar más la calidad de vida de la gente. También es producto de haber aprovechado todo un acumulado histórico desde el retorno de la democracia, cada uno de los gobierno han sumado condiciones para hacer esto, no hay quien no reconozca en la ciudad y tenga el orgullo de lo que está pasando hoy en Gualeguaychú”.