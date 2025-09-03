Llevaron adelante el examen de ingreso al curso de capacitación y revalida de Guardavidas, una instancia decisiva que marca el inicio del camino de formación para quienes aspiran a desempeñar esta tarea fundamental durante la temporada de verano en la ciudad.

Fueron 45 aspirantes los que lograron aprobar las evaluaciones y accederán a la etapa de capacitación, que se desarrolla bajo lineamientos técnicos y pedagógicos específicos. Este proceso garantiza la calidad en la preparación de futuros profesionales, quienes tendrán a su cargo la vigilancia en playas, piletas y espejos de agua de la ciudad.

Al respecto, el director de Deportes, Raymundo Legaria, expresó: “Formar guardavidas es garantizar seguridad y confianza a cada vecino que disfruta de nuestros espacios públicos. Este paso demuestra el compromiso de la ciudad en profesionalizar a quienes cumplen un rol vital en el cuidado de la comunidad”.

La capacitación 2025/2026 incorpora una mayor carga de contenidos teóricos, refuerza los módulos vigentes y profundiza en aspectos técnicos que permitirán fortalecer la capacidad de respuesta y elevar el profesionalismo del personal de rescate acuático.