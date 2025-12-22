El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante el cierre anual del Centro Municipal de Día para Personas Adultas Mayores “De Cara al Sol”, un espacio ubicado en el Parque Unzué que promueve el bienestar, la autonomía y la vida activa de las personas mayores. La jornada fue una oportunidad para compartir lo transitado a lo largo del año, fortalecer vínculos y poner en valor el trabajo cotidiano que se desarrolla desde este dispositivo municipal.

“De Cara al Sol”, dependiente del Área de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, se consolidó durante el año como una política pública clave en materia de cuidado integral. El Centro, dirigido por la licenciada Micaela Rolls Villaud, brinda contención, acompañamiento profesional y propuestas recreativas, educativas y terapéuticas destinadas a personas mayores autoválidas o con bajo nivel de dependencia.

A lo largo del ciclo anual, las personas que asisten participaron de múltiples actividades orientadas al envejecimiento activo y saludable. Entre ellas, se destacó recientemente una clase informativa sobre índice de masa corporal (IMC) y hábitos alimenticios saludables, a cargo del área de Nutrición, en la que se abordaron conceptos fundamentales para el cuidado de la salud, con ejemplos prácticos y espacios de intercambio que promovieron la reflexión sobre la alimentación cotidiana y su impacto en la calidad de vida.

El Centro funciona de lunes a viernes en dos turnos y ofrece desayuno, almuerzo y colaciones supervisadas por nutricionistas. Además, desarrolla talleres de estimulación cognitiva, expresión artística, movimiento, educación para la salud, celebraciones comunitarias y propuestas recreativas. El acompañamiento está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de nutrición, trabajo social, psicología, terapia ocupacional, kinesiología y enfermería, junto a talleristas y asistentes terapéuticos.

Ubicado en un predio municipal sobre Yaguarí Guazú y avenida de las Américas, el espacio cuenta con salón comedor, gimnasio, cocina equipada, sanitarios accesibles y áreas al aire libre, consolidándose como una alternativa preventiva a la institucionalización y como un punto de encuentro que fortalece los lazos comunitarios y previene el aislamiento social.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recuerda que continúan abiertas las inscripciones para personas mayores de 60 años, residentes en la ciudad, autoválidas y con apto médico. Las inscripciones pueden realizarse en los CAPS, CIC, Nodos municipales, en el Área de Personas Adultas Mayores o directamente en el Centro, ubicado en Yaguarí Guazú 152. Para consultas, está disponible el teléfono 3446-324593.

De esta manera, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con una vejez activa, autónoma y con derechos, fortaleciendo políticas públicas que garantizan cuidado, participación y calidad de vida para las personas mayores de la ciudad.