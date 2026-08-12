La desgarradora carta que publicó Lionel Messi este miércoles para despedir a su padre Jorge, quien falleció el sábado pasado, generó millones de repercusiones en todo el mundo en cuestión de minutos y los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Diversas celebridades del deporte mundial, desde Cristiano Ronaldo hasta Franco Colapinto, respondieron con unas sentidas palabras al posteo del 10.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el crack portugués en un comentario en Instagram que refleja el respetuoso vínculo que construyeron, pese a la eterna rivalidad que los acompañó durante toda la carrera de ambos.

Por su parte, Franco Colapinto, quien conoció al astro rosarino en abril durante el Gran Premio de Miami, también le dejó sus condolencias. "Todos con vos siempre", respondió el piloto argentino de Alpine.

En el posteo, el cual ya superó los 15 millones de likes, la Pulga no solo rememoró la hermosa relación que forjó con su padre y remarcó el acompañamiento que le dio en su vida, sino que también agradeció a la gente el respeto por el dolor que está transitando y sembró dudas de su futuro: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

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Además, en la publicación, el jugador de Inter Miami también compartió cómo atravesó el Mundial mientras su padre afrontaba días complicados con su salud. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, señaló.

Cristiano, quien a sus 41 años se desempeña en Al Nassr y en los últimos días se casó en secreto, y Colapinto no fueron los únicos deportistas que le brindaron su apoyo al rosarino en redes sociales porque también se sumaron compañeros de la Selección Argentina, como Cristian Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ángel Di María y hasta el presidente de la AFA Chiqui Tapia.

También sus excompañeros y amigos, Sergio Agüero y Neymar, le expresaron su cariño. "Te quiero", escribió el exdelantero, quien solía compartir habitación con el astro rosarino en las concentraciones de la Selección Argentina. "Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre", respondió el brasileño, que compartió vestuario con el argentino en el Barcelona y en el PSG.

De los extranjeros, otra de las figuras que le mandó un mensaje a Leo fue David Beckham, exjugador de la selección de Inglaterra y uno de los propietarios de Inter Miami: “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”.

Más allá de la competencia que tuvieron a lo largo de los años, la última vez que Leo y Cristiano se enfrentaron fue en enero de 2023, cuando Messi se desempeñaba en París Saint-Germain y disputó un amistoso contra un combinado de estrellas de Arabia Saudita que lideró el portugués.

Fuente: TyC Sports online