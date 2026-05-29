Las facturas de gas aumentarán 2,81% en el mes de junio y las de electricidad 1,5%, de acuerdo a los nuevos cuadros tarifarios que realizaron los entes reguladores.

De esta forma la factura media de la red de gas tendrá un alza por encima de la inflación de mayo (se estima menor a 2,6%).

En cambio, la de electricidad se ajustará por debajo de esa misma referencia, pero el alza depende en gran medida de los entes reguladores provinciales.

El Gobierno decidió desacelerar el ritmo de quita de subsidios en mantener en ambos servicios para amortiguar los efectos de la inflación.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16% del PIB.

Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro del gas natural.

Fuente: NA