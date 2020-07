De curioso a sospechoso: Quién es el primer detenido por el crimen de la docente

Uno de los procedimientos se realizó en calle San Luis, más precisamente en una vivienda lindante a la casa de la víctima, donde se elabora la panificación de una tradicional panadería de la ciudad. Fue precisamente en este lugar, donde los efectivos detuvieron a un empleado, un hombre de unos 40 años. Según pudo saber Elonce TV, este sujeto, tenía en el bolsillo de su campera, un reloj marca Rolex que habría pertenecido a la docente; además se halló en la camioneta utilizada para hacer el reparto del comercio, la tarjeta de débito de Galli.En un segundo allanamiento, en un domicilio de calle Corrientes al 475, se secuestraron elementos de la víctima y otros de interés para la investigación.

Asimismo, la policía sigue buscando a un segundo sospechoso.

De curioso a sospechoso

El dato que llama la atención es que el detenido, fue quien el pasado lunes, permitió el ingreso de la policía al depósito minutos después de conocido el crimen. Vale recordar que como la hermana de Galli dijo que los encapuchados se escaparon por la parte trasera de la vivienda, los efectivos hicieron rápidamente una búsqueda por las viviendas lindantes, y fue precisamente el ahora principal sospechoso y detenido, quien les abrió la puerta.

Además se supo que esta persona se habría acercado a los periodistas que estaban en el lugar para manifestar su curiosidad sobre lo acontecido en la vivienda de calle San Luis.

Crimen Galli

La palabra de los investigadoresPor su parte, el jefe de la Departamental Concordia de Policía, Jorge Cancio, indicó a Elonce TV que "la investigación sigue abierta, pueden surgir nuevos procedimientos y detenciones, continuamos trabajando para esclarecer totalmente el hecho".

Consultado sobre cómo se llega a la detención de este hombre, señaló que "por una testimonial recibida a una persona que aportó un detalle y abrió el hilo de la investigación".

Finalmente, mencionó que el detenido "no tiene causas penales". Y dio cuenta que "no tenemos ninguna constancia que hay una segunda persona involucrada. Estamos trabajando porque puede haber o no".

En tanto que José Costa, coordinador de Fiscales, confirmó que en el marco de los allanamientos, se secuestró una soga y señaló que en la vivienda de Galli se encontró dinero en efectivo "pero no sabemos sí había más o no". Elonce.com