La pasión por los colores no entiende de distancias ni de escalas. Cinco amigos oriundos de Villa Elisa —Gustavo Casse, Matías Casse, Julián Perroud, Gino Casse y Brian Acosta— armaron las valijas y cruzaron el continente para acompañar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.

El viaje, como suele suceder en estos casos, nació casi de improviso tras el pase a la instancia decisiva. “Allá en Villa Elisa siempre nos juntamos a mirar los partidos. Después de que le ganamos a Vasco salió el ‘bueno, vamos’. Se empezó a armar el viaje y, cuando menos nos acordamos, ya estaba todo listo”, relató Brian Acosta desde Santa Marta, la ciudad costera del Caribe colombiano donde hicieron base antes de trasladarse en colectivo hacia Barranquilla.

Para llegar a destino, el grupo tuvo que superar un extenso itinerario: salieron de Villa Elisa a las 22 rumbo a Montevideo, donde tomaron un vuelo a las 7:10 hacia Lima, Perú; de allí volaron a Bogotá y finalmente conectaron con Santa Marta. Sin embargo, los muchachos ya tienen experiencia en este tipo de travesías, ya que anteriormente habían seguido al “Xeneize” en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro y también en Paraguay.

Cruces entrerrianos y clima de final



Incluso a miles de kilómetros de casa, el sentido de pertenencia se hizo sentir. Al colgar su bandera con la inscripción “Villa Elisa es de Boca” en el alojamiento de Santa Marta, se encontraron con otros hinchas xeneizes oriundos de Colón. Pero la mayor sorpresa ocurrió durante la escala aérea: “En el aeropuerto de Perú nos encontramos con gente de Paraná y hasta con un chico nacido en nuestra localidad, en Villa Elisa”, contaron entre risas.

Respecto al clima que se respira en Colombia, los amigos destacaron el respaldo local hacia el conjunto argentino (“están cien por ciento con Boca”) y la buena convivencia con los simpatizantes rivales. “De visitante con los brasileños está todo bien. Cuando se juega en una ciudad neutral es folclórico, hay buena onda. Ayer fuimos al centro y nos cruzamos con hinchas de Mineiro; se intercambia un ratito y seguimos”, explicaron.

Convivencia, permisos y la ilusión intacta

Entre paseos por la playa y la previa futbolera, el grupo combina gastronomía local —como la mojarra y la banana frita— con comidas caseras al mediodía para equilibrar el presupuesto. Sobre la logística interna, bromearon sin vueltas: “Organización no hay”.

Detrás de la aventura también hubo gestiones laborales y familiares. Entre trabajadores de la construcción y un ordenanza de la Escuela N° 11, el pedido de licencias fue tema de humoradas. “Cuando me fui no hubo problema, no sé cuando volvamos”, lanzó uno de ellos entre risas, mientras que otro aprovechó para agradecer el apoyo en casa: “A mi señora y a mi hija, que no tuvieron reparos en decirme ‘sí, metele’, y eso ya es un montón”.

Con las entradas en mano desde hace varios días y el pasaje de regreso asegurado para retomar la rutina la próxima semana, los cinco elisenses palpitan el partido con el pecho inflado de fe. “Lo veo muy bien a Boca, con toda la confianza del mundo. Después son partidos, pero creo que va a andar muy bien”, cerraron, listos para teñir de azul y oro el estadio en Barranquilla.