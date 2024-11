Desde el vibrante rock nacional de Fito Páez y Andrés Calamaro hasta el carisma contagioso de Diego Torres, los escenarios del país se llenarán de melodías inolvidables. El anteúltimo mes del año también será testigo del talento de Lenny Kravitz, que promete encender el Movistar Arena, y del tributo a Pink Floyd, que llevará a los fans a un viaje sonoro a través de sus clásicos.



Keane

La emblemática banda británica Keane aterriza en Buenos Aires el 14 de noviembre para ofrecer un espectáculo en el estadio porteño, Movistar Arena. Con su característico sonido melódico, la banda se ganó un lugar especial en el corazón de sus fans. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de una noche mágica donde se interpretarán tanto sus grandes éxitos, como "Somewhere Only We Know", como los temas de su último disco 'Cause and Effect'. Precio de las entradas desde $75.000.



Lenny Kravitz

Luego de cinco años, el icónico Lenny Kravitz volverá a Argentina, el 27 y 28 de noviembre, también en el Movistar Arena. Este talentoso artista, conocido por su electrizante fusión de rock, funk y soul, traerá su gira mundial a la capital de Argentina. Su repertorio incluirá clásicos como "Fly Away" y "Are You Gonna Go My Way", así como material de su más reciente álbum, "Blue Electric Light". Precio de las entradas desde $70.000.



Fito Páez

El legendario Fito Páez se presentará el 11, 12, 15 y 16 de noviembre en el Movistar Arena. Con su gran trayectoria, brindará una noche de rock y poesía musical que promete ser inolvidable. Precio de las entradas desde $50.000.



Diego Torres

Diego Torres actuará en el Movistar Arena, el 20 y 23 de noviembre. Con su carisma y talento, ofrecerá un recital lleno de hits que harán vibrar al público. Precio de las entradas desde $50.000.



Andrés Calamaro



Andrés Calamaro se presentará el 29 y 30 de noviembre en el Movistar Arena, el emblemático estadio de Villa Crespo. El reconocido músico, aclamado por su estilo único y extensa trayectoria, ofrecerá un recital que incluirá sus grandes éxitos, así como sus últimas canciones. Precio de las entradas desde $30.000.