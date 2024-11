No siempre se tiene en cuenta el valor de las oportunidades y cómo pueden cambiar completamente la trayectoria de una vida, o de varias. Además, pocas veces se toma real dimensión de la importancia de que esas posibilidades se den en su propia tierra.

Rodrigo Ipperi es docente de música y uno de los ganadores en la categoría Solista Vocal del Pre Cosquín que tuvo lugar el fin de semana pasado en la zona del puerto la ciudad.

“Me enorgullece plenamente representar a Gualeguaychú, siento una presión extra, porque siempre nos encontramos con esta creencia de que para lograr algo en el arte te tenés que ir de tu ciudad, puede ser eso, pero a mí me ha pasado que la mayor cantidad de felicidades en la música han sido acá, y no me he tenido que mover de este lugar. Y ahora, que mi ciudad me abra la puerta para conocer el escenario mayor del país, eso me emociona tremendamente, y cuando digo esto es porque hay tantos artistas, tanta variedad, tanto arte, que creo que tiene que ver con años de que muchos colegas se pusieron las pilas para estar a la altura. Sobre todo porque la ciudad viene desde hace un tiempo con escenarios grandes como la ‘Fiesta del Pescado y el Vino’, el ‘Verano es Arte’, en el que te preparabas para cantar en tu barrio. Eso nos permitió a muchos estar a la altura en esta edición del Pre Cosquín. Estoy agradecido con todos los que decidieron traer este espectáculo, a los colegas con los que participamos y que con algunos nos vamos a Cosquín, a la familia que siempre apoya, porque nos sostenemos en tribu, a las amistades que se alegran… Me siento ganador con todo esto y voy a representar a mi ciudad con todo lo que se merece”, expresó Ipperi conmovido.

Sobre la experiencia de haber participado, manifestó que “fue realmente increíble” y le dio la posibilidad de conocer a otros colegas y socializar: “Las bambalinas fue un espectáculo aparte, compartir con otros a mí me parece fundamental, porque a pesar de ser una competencia, todos compartíamos el mismo sueño y eso nos unía: llegar al escenario de Cosquín”.

Foto: Mauricio Ríos

Iperri contó que cuando dieron los resultados, nadie escatimó en abrazos y felicitaciones genuinos, tanto entre quienes lograron pasar a la siguiente instancia como quienes no.

“Me gustó mucho y me interpeló porque no estaba tan de acuerdo con las competencias, me era ajeno, porque tenía otra creencia. Y la verdad que haberme encontrado como competidor, como persona que se desnuda con su arte para mostrarle al otro lo que tiene para dar fue mágico. Estoy muy contento, pero si no me hubiese ido bien, también lo estaría porque fue una experiencia muy significativa”, aseguró Ipperi.

De cara a enero, Rodrigo se prepara para dar su mejor presentación y aclaró que “tenemos los mismos temas con los que participamos en el Pre Cosquín, así que desde ese lugar estoy bien porque conozco las canciones. También espero el día con mucha ansiedad y dispuesto a disfrutarlo y viviendo el presente, que no es menor porque están pasando cosas muy lindas”.

Por último, Ipperi agradeció a todas las personas que lo acompañaron y a su compañero de la música Agustín Aguiar, que siempre lo secunda en la guitarra: “Nos conocemos desde los 5 años, fuimos a jardín, a la primaria y a la secundaria juntos y no recibimos el mismo día de profesores de música, así que hay toda una vida compartida. Él canta con la guitarra como yo lo hago con mi voz, nos acompañamos de una manera increíble y creo que a eso el jurado lo vio, que es un dato que no es menor y es fundamental, llegamos juntos acá”.

Bailar en el escenario mayor



Cielo Pereyra, por su lado, también ganó. Fue en la categoría de Malambo Femenino Solista y como parte del cuarteto de malambo “Wayra”, por lo cual su pase a Cosquín es doble: “Me pareció una oportunidad única que Gualeguaychú fuera sede por primera vez, siempre hemos tenido que viajar a otros lugares e inclusive fuera de la provincia. Así que era una gran oportunidad como bailarines folclóricos de esta ciudad. Hablé con el profesor de Malambo, Felipe Bon, que me dio la confianza y el aliento necesario para que me presente porque hace ya dos años que vengo tomando clases con él y que venimos trabajando en mi malambo solista, y hace como un año que estamos con el proyecto ‘Wayra’. Así que se dio todo para que nos presentemos”.

Algo que la bailarina valoró mucho fue la posibilidad de que sus familiares y amigos pudieran estar presentes para alentarla: “Tenía muchos nervios, porque te subís a un escenario para que te evalúen, sobre todo de la calidad artística que hubo, que fueron muy buenas las devoluciones. Sea cual fuera el resultado nos iba a servir mucho la experiencia para crecer aún más, y nos iban a sumar mucho más en este proceso de aprendizaje que estamos transitando con el malambo”, resaltó la ganadora del Pre Cosquín.

Foto: Mauricio Ríos

A pesar de que faltan casi dos meses para pisar el escenario mayor, Cielo Pereyra y sus compañeras de “Wayra” ya comenzaron a prepararse para el festival.

“El hecho de ir a Cosquín y pisar ese escenario, ya es un sueño cumplido, me hace sentir realizada pero no podemos dejar de tener en cuenta que vamos a otra instancia del certamen donde competiremos con el resto de los ganadores de las otras sedes del país, así que no tenemos descanso, ya empezamos a practicar aún más, el doble o el triple de lo que estábamos haciendo, así que lo tomamos con esa responsabilidad y compromiso para poder representar a Gualeguaychú de la mejor manera”.

Por su parte, Felipe Bon, docente y bailarín de malambo manifestó que “como preparador y profesor de las chicas de la Escuela de Malambo ‘En Yunta’, es un objetivo poder estar presente en festivales de esta importancia. Y por tal motivo esto lleva a que haya compromiso y disciplina, que es lo que caracteriza a ‘Wayra’ y por lo que decidimos que era momento de presentarnos en el Pre Cosquín”.

Foto: Mauricio Ríos

Sobre la manera en la cual encara la preparación de sus alumnas rumbo al escenario más prestigioso del folclore nacional, Bon dijo: “El entrenamiento para estar en la Prospero Molina es tanto físico, artístico y psicológico. Pero sabemos que es fundamental, disfrutar. Representar a Gualeguaychú es de lo mejor que nos puede pasar, y lo digo de corazón, porque la mayoría de las veces, estos festivales se realizan en otros lugares, y terminas representando a otra ciudad. Pero acá se alinearon los planetas. Se armaron las propuestas y salió la opción de la sede fuera Gualeguaychú. Entonces, allá vamos, a dejar todo por la ciudad”.

Para poder enfrentar los gastos que supondrá la estadía en Cosquín, los ganadores realizarán una presentación especial el 23 de diciembre en el Teatro Gualeguaychú para recaudar fondos.

Los ganadores

Del Pre Cosquín “Nuevos Valores” que se realizó en la ciudad el fin de semana pasado, participaron más de 40 artistas, entre locales y provenientes de otros departamentos, provincias e incluso del país vecino. No obstante, los ganadores fueron los siguientes:

Solista Vocal: Ignacio Sartori Cabrera (Larroque) y Rodrigo Andrés Ipperi (Gualeguaychú)

Dúo Vocal: Dúo Armónico (Gualeguaychú)

Canción Inédita: Dúo Celia y Mario (Larroque) con la obra " A Ramona Garay"

Solista de Malambo Masculino: Tomás Ardua (Tandil)

Solista de Malambo Femenino: Cielo Pereyra (Gualeguaychú)

Conjunto de Malambo: Wayra (Gualeguaychú)

Pareja de Baile Tradicional: Matías Retamar y Jennifer Frickel (Diamante)

Pareja de Baile Estilizado: Félix Bon y Ángela Sarmiento (Gualeguaychú)

Conjunto de Baile Folclórico: Estampas Criollas con su obra "Dicen que es cosa de viejo" (Buenos Aires)