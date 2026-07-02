Se trata de un producto sembrado, industrializado y exportado íntegramente desde Entre Ríos, bajo certificaciones internacionales RTRS y GMP+, lo que posiciona a la provincia como un proveedor confiable de alimentos diferenciados, con altos estándares de calidad, trazabilidad y sustentabilidad.

Desde los muelles donde se concreta la carga, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: "Está operación es muy importante para la provincia desde el punto de vista portuario. Nos alegra mucho ver a esta terminal con cada vez más actividad, y sobre todo de tipo especializadas como la que está ocurriendo, que conlleva certificaciones internacionales".

El negocio lo llevan adelante la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), junto a Entre Ríos Crushing; y la cooperativa danesa DLG Agro.

"A su vez, desde lo productivo en general, tener la única línea No-GMO que se exporta desde la Argentina; producida desde la semilla a la molienda, el transporte y la carga internacional es un orgullo para nuestra provincia", agregó.

Por su parte, el manager comercial de Entre Ríos Crushing, Martín Erdozain, indicó: "Para nosotros esto es el comienzo del camino. Después de muchos años de trabajo arduo, donde pasamos por un proceso difícil, sostenemos que la empresa volvió a nacer en un proyecto conjunto con ACA y otros socios del exterior".

"Estamos muy felices de poder hacer esto desde Entre Ríos y desde este puerto: parecía algo muy lejano cuando empezamos a trabajar con las autoridades portuarias y provinciales, que nos brindaron su apoyo desde el comienzo", añadió.

El jefe de la Filial Entre Ríos de ACA, Gabriel Carpenco; precisó: "Es un proyecto muy importante, el cual empezamos hace unos años y nos parecía una locura sembrar porotos de soja No-GMO. Somos socios de Entre Rios Crushing, y cuando nos planteamos que sea un proyecto entrerriano, orgullosamente logramos que la molienda se realice en Gualeguaychú; y hoy pudimos cerrar la operación en el Puerto de Concepción del Uruguay", sintetizó.