Por Amílcar Nani



Los que somos de Gualeguaychú ya lo conocíamos, sobre todo por su participación en Repique, la banda que le dio voz y música a la comparsa O’Bahía y que lideró junto a Natacha Piquet y Daniel Caire. Pero la semana pasada, el mundo de César Cabelino entró en una nueva etapa y todo gracias a la mano de Marcelo Tinelli y su nuevo programa, Canta Conmigo Ahora.

Lo cierto es que fueron muchos los gualeguaychuenses que se sorprendieron cuando vieron la cara conocida de César en la tribuna del reality de El Trece, un jurado que cuenta con nombres del calibre de Cristian Castro, Paulina Rubio, Carlos Baute, El Puma Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz y El Bahiano, entre otros. Y allí, nuestro crédito local apareció y sorprendió. Pero lo cierto es que hay una historia mucho más rica detrás, una que demuestra que el esfuerzo, a la larga, siempre rinde sus frutos.

“Yo trabajo desde hace muchos años en la academia de canto de Sebastián Mellino. Laburo hace cinco años como profesor. Lo cierto es que la academia hace la co-producción de Canta Conmigo Ahora y me eligieron a mí para ser uno de los coaches del programa. Somos cinco personas y yo, las que estamos coacheando a los participantes en el piso, elegimos las canciones, les armamos las pistas y los dejamos listos para salir al aire. También estuve en la etapa de los castings e inclusive ahora seguimos viendo a personas que quieren participar”, relató César a Ahora ElDía.

“Puntualmente lo que pasó el miércoles pasado es que terminé siendo jurado, algo que fue una sorpresa para mí. Se necesitaban dos personas y me eligieron. No estaba dentro de los planes, pero me encantó. Por el momento fue por ese día, pero la semana pasada pasó lo mismo y le tocó a una compañera porque yo estaba justo con otro tema del programa, pero sé que se irá repitiendo a lo largo del ciclo. Está abierta la posibilidad de seguir estando en el jurado”, adelantó con orgullo.

Lo cierto es que diplomas le sobran a César: además de tener un talento pulido para el canto y la música, también es parte de uno de los centros de estudio musicales más prestigiosos de Latinoamérica, como lo es la Academia de Sebastián Mellino.

“En mis clases busco un poco más la jerarquía y que a los que asista tengan una base de estudio, ya que como trabajamos con la voz, y es algo que está dentro del cuerpo y se puede dañar sin vuelta atrás, siento la presión de trabajar en un lugar sensible”, explicó y agregó: “Todo lo que hago detrás de cámara no tiene nada que ver con la exposición, y con eso no puedo chamullar. Pero al mismo tiempo estoy acostumbrado porque tengo un rol importante dentro de la academia, y esto lo la televisión lo veo como una oportunidad para seguir creciendo. En algún momento sabía que podía llegar esto de la televisión, y aunque soy nuevo en el ambiente, también lo vivo con tranquilidad porque es divertido y está bueno. Es lo mismo que estar en la academia, pero más cagado en las patas, pero ya me estoy acostumbrando. La única diferencia es que ahora estoy con gente conocida y con cámaras por todos lados”.

Sin embargo, una cosa es la seguridad de la academia y otra una vidriera como la pantalla de El Trece: “La televisión te pone en otro rol, pasás a formar parte de un mundo que es mucho más masivo. Yo pertenezco a un universo donde es la voz la que manda, pero el miércoles pasado me tocó estar en un lugar donde la exposición es mucho más grande”.

Y, por supuesto, las repercusiones fueron inmediatas cuando apareció en la pantalla de muchos hogares del país: “Fue muy gracioso porque me llegaban fotos del televisor o capturas de pantalla por WhatsApp. “Mirá, te vi en la televisión”, me ponían. Y fue una sorpresa porque yo no había hecho difusión en las redes –en Instagram es @cesarcabelino–, y la gente se enteró en el momento. Está buenísimo eso. Me había pasado antes, cuando estuve hace muchos años atrás en 30 Segundos de Fama, otro ciclo con Marcelo Tinelli también, y es hasta el día de hoy que cada tanto aparece alguien que se acuerda de eso. Lo cierto es que he recibido mucho amor y cariño por parte de las personas que me conocen y que saben que la vengo peleando desde hace un buen tiempo. Muy buena onda de los que me conocen y los que no”.

“Espero que todo esto sea el comienzo de una etapa nueva en mi vida, de tener una oportunidad de mostrar más lo que hago, que es mi arte en la música, que la gente conozca mi música y seguir laburando, que a veces es difícil en este mundo. El mensaje importante es que se puede vivir de la música, sobre todo a los que venimos del interior y tenemos que empezar a vivir en una urbe tan grande como es Buenos Aires. Pero lo cierto es que, con esfuerzo y trabajo, los sueños se terminan cumpliendo. Sinceramente, estar en la tele no me moviliza tanto porque no es un fin, sino un medio para llegar a que más gente conozca lo que hago. Lo veo como una experiencia más que nada y poder mejorar yo como artista y coach vocal”, concluyó de una manera contagiosamente esperanzadora.