El músico de Gualeguaychú César Cabeza vivió una jornada inolvidable el sábado 21 de noviembre al compartir escenario con Abel Pintos durante la primera edición del festival República Folklore, celebrado en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el encuentro artístico, Cabeza recurrió a sus redes sociales para expresar su gratitud y compartir la emoción del momento vivenciado en el sur porteño:

"Gracias @abelpintos por la oportunidad! Que viva el folklore y la música popular".

El cantante entrerriano relató además el intercambio que mantuvo con el referente bahiense detrás de escena y el clima de camaradería que se respiró en el predio:

"Le pude decir a Abel que fue un sueño para mí, él me dijo que estaba muy emocionado y contento de vivir esta experiencia. El camarín está lleno de artistas que admiro un montón, estoy muy agradecido a la música por esta experiencia".

Una primera edición multitudinaria en el Parque de la Ciudad

La propuesta reunió a miles de asistentes desde el mediodía en el predio ubicado sobre la avenida Coronel Roca 4113 —un espacio que durante más de dos décadas funcionó como parque de juegos y diversiones—. La jornada se desplegó con tres escenarios en simultáneo, propuestas de gastronomía regional, puestos artesanales y sectores destinados al baile.

La presentación de Abel Pintos marcó uno de los puntos más convocantes de la noche. A más de 25 años de su debut a los 13 años con "Para cantar he nacido", el intérprete recorrió clásicos de su repertorio como "Aquí te espero", "No me olvides", "La llave" y "Cien años", y sumó pasajes dedicados a homenajear a Mercedes Sosa y a Gustavo Cerati.