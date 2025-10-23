DESTINO NORTEAMÉRICA
De Gualeguaychú al Mundial 2026: los biciviajeros ya van rumbo a Ecuador
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, los gualeguaychuenses que buscarán unir Gualeguaychú con Estados Unidos en bicicleta, llevan recorridos más de 5.000 kilómetros en su travesía a pedal rumbo al Mundial 2026.
Los biciviajeros locales dejaron este miércoles la ciudad de Lima y tomaron la ruta por la costa del océano Pacífico, con destino a un nuevo país: Ecuador, al cual estiman llegar entre los próximos diez a 12 días.
Silio, Martínez y Conculini iniciaron esta aventura ciclística el pasado 16 de agosto, desde la Municipalidad de Gualeguaychú y, en 67 días, llevan recorridos alrededor de 5.000 kilómetros y transitado seis países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú.
Su destino final será Estados Unidos en 2026, donde planean acompañar a la Selección Argentina de Lionel Messi en la Copa del Mundo, que también tendrá sedes como sedes a México y Canadá.
A través de la cuenta de Instagram @enbicialmundo comparten contenido y las experiencias de esta aventura a pedal.