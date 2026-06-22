Menos de 250.000 votos. Por esa diferencia mínima, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella se impuso sobre el oficialista Iván Cepeda y será el próximo presidente de Colombia, según el escrutinio preliminar oficial. El conteo avanzó a toda velocidad y confirmó una victoria por menos de un punto, en un balotaje de infarto que fue leído, en buena medida, como un plebiscito negativo para el presidente saliente, Gustavo Petro. También dejó otra postal: la de un país profundamente dividido.

Con un 99,86% de las mesas escrutadas, la tendencia era irreversible a favor de este abogado de 47 años que llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa, por el momento, con el 49,65% de los votos para su Defensores de la Patria, frente al 48,70% recibido por el candidato del Pacto Histórico y delfín de Petro.

La diferencia mínima, sin embargo, dejaba también otra lectura: lejos de cerrar la grieta que marcó los últimos años, el resultado exponía a un país totalmente partido en dos, en línea con otras elecciones recientes de América Latina, donde los triunfos por márgenes estrechísimos —como ocurrió en Perú— dejaron a los nuevos gobiernos con un mandato frágil y una sociedad atravesada por la desconfianza, el hartazgo y la polarización.

En ese clima, Cepeda advirtió que el resultado inicial “no es vinculante” y anticipó que impugnará 33.000 mesas de votación. El candidato izquierdista aseguró, sin embargo, que reconocerá el resultado de la elección presidencial una vez que concluya el escrutinio definitivo.

Por su parte, Petro, un protagonista incómodo durante la campaña, intervino vía X y pidió que una serie de mesas fueran “de inmediato impugnadas”. “La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios”, escribió el mandatario saliente.

Minutos más tarde, con casi el 100% de las mesas informadas, insistió en que todavía “no sé puede proclamar ninguno presidente”, aunque llamó a la “tranquilidad” ciudadana. “Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, agregó.

Lejos de bajar el tono, volvió luego a tensar el clima con una nueva denuncia. “No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio. Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo”, escribió.

Cerca de las 7 de la tarde, se pronunció por primera vez el propio presidente electo Abelardo de la Espriella a través de un mensaje en X en el que celebró la victoria y agradeció a los casi 13 millones de colombianos que “depositaron su confianza en [el candidato a vicepresidente] José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro”.

“Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades”, escribió el mandatario electo.

En una trasmisión en vivo desde sus redes sociales, De la Espriella agradeció además a “Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja” y aseguró haber recibido el apoyo del presidente norteamericano, Donald Trump, a través de una llamada telefónica tras conocerse los resultados.

Fuente: La Nación