Este jueves 24 de septiembre de 18 a 19:30 horas en el Instituto Sedes Sapientiae , Primera Junta 75, se realizará un conversatorio que tendrá como eje la búsqueda laboral de jóvenes profesionales.

“De la facu al trabajo. Puente Universitario al Empleo” estará a cargo de la Licenciada en Relaciones del Trabajo Sol Marizaldi de Nodo Recursos. La actividad está destinada a estudiantes avanzados, egresados, graduados y jóvenes profesionales que estén dando los primeros pasos en el mundo laboral.

Durante el conversatorio se abordarán el trabajo en equipo y los vínculos, la comunicación, criterio y autonomía, la adaptabilidad, feedback y la gestión emocional.

La actividad es gratuita, pero con inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFBykfD_QbD_X6UkoapwEC1wCtD0CetPjR048dTxglUhc5g/viewform