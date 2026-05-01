El fin de semana largo que comienza este viernes con el feriado del Día del Trabajador tendrá un tiempo con algunas inestabilidades, pero el cielo despejado predominará en Gualeguaychú y alrededores.

Hasta el momento, los indicadores meteorológicos pronostican posibles lloviznas para las primeras horas de la mañana y hacia el mediodía. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de la jornada. Por otra parte, se esperan temperaturas ligeramente más cálidas que las del comienzo de semana: 14 grados de mínima a la madrugada y 23 grados de máxima en las primeras horas de la tarde.

Para el sábado, se espera que el tiempo componga y el cielo esté completamente despejado, con temperaturas mínimas de 12 grados al amanecer y máximas que no pasarán de los 17 grados durante la tarde. Se espera un descenso térmico hacia la noche, llegando a los 9 grados para las 22 horas.

El domingo presentará condiciones similares (soleado), pero las bajas temperaturas se harán sentir aún más: se esperan mínimas de hasta 5 grados al amanecer y máximas de no más de 17.