PRONÓSTICO
De la llovizna al sol radiante: cómo estará el tiempo este fin de semana largo en Gualeguaychú
El fin de semana largo que comienza este viernes con el feriado del Día del Trabajador tendrá un tiempo con algunas inestabilidades, pero el cielo despejado predominará en Gualeguaychú y alrededores.
Hasta el momento, los indicadores meteorológicos pronostican posibles lloviznas para las primeras horas de la mañana y hacia el mediodía. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de la jornada. Por otra parte, se esperan temperaturas ligeramente más cálidas que las del comienzo de semana: 14 grados de mínima a la madrugada y 23 grados de máxima en las primeras horas de la tarde.
Para el sábado, se espera que el tiempo componga y el cielo esté completamente despejado, con temperaturas mínimas de 12 grados al amanecer y máximas que no pasarán de los 17 grados durante la tarde. Se espera un descenso térmico hacia la noche, llegando a los 9 grados para las 22 horas.
El domingo presentará condiciones similares (soleado), pero las bajas temperaturas se harán sentir aún más: se esperan mínimas de hasta 5 grados al amanecer y máximas de no más de 17.