RUGBY FEMENINO
De la mano de Central Entrerriano, la ciudad fue sede de una nueva fecha del Torneo Provincial
El pasado fin de semana, el equipo femenino del Club Central Entrerriano fue anfitrión de una una importante fecha del Torneo Provincial de Rugby, que marcó el regreso de la actividad a Gualeguaychú después de un largo tiempo.
La jornada representó una gran movida organizativa y deportiva por parte del plantel femenino y su staff, quienes trabajaron intensamente para recibir a los distintos equipos participantes. A pesar de las condiciones climáticas adversas en la madrugada y mañana del domingo, todos los partidos pudieron disputarse con éxito, lo que reflejó el compromiso y la pasión que caracteriza a esta disciplina.
Central Entrerriano enfrentó en su primer encuentro a Los Espinillos, con un resultado de 15 a 0 a favor del conjunto de Concordia. En el segundo partido, las rojinegras igualaron 5 a 5 ante Pirañas, en un duelo muy parejo y disputado.
Además, se desarrollaron los encuentros entre Mulitas Paysandú Rugby, Asociación Deportiva y Cultural Crespo y Echagüe Rugby Club, que completó una jornada plena de rugby y camaradería. Desde el club agradecieron especialmente a los equipos participantes, al staff, al público presente y a quienes acompañaron a pesar de la lluvia, al manifestar que “hicieron posible una jornada que fortalece el crecimiento del rugby femenino en la región”.