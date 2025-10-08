El pasado fin de semana, el equipo femenino del Club Central Entrerriano fue anfitrión de una una importante fecha del Torneo Provincial de Rugby, que marcó el regreso de la actividad a Gualeguaychú después de un largo tiempo.

La jornada representó una gran movida organizativa y deportiva por parte del plantel femenino y su staff, quienes trabajaron intensamente para recibir a los distintos equipos participantes. A pesar de las condiciones climáticas adversas en la madrugada y mañana del domingo, todos los partidos pudieron disputarse con éxito, lo que reflejó el compromiso y la pasión que caracteriza a esta disciplina.

Central Entrerriano enfrentó en su primer encuentro a Los Espinillos, con un resultado de 15 a 0 a favor del conjunto de Concordia. En el segundo partido, las rojinegras igualaron 5 a 5 ante Pirañas, en un duelo muy parejo y disputado.

Además, se desarrollaron los encuentros entre Mulitas Paysandú Rugby, Asociación Deportiva y Cultural Crespo y Echagüe Rugby Club, que completó una jornada plena de rugby y camaradería. Desde el club agradecieron especialmente a los equipos participantes, al staff, al público presente y a quienes acompañaron a pesar de la lluvia, al manifestar que “hicieron posible una jornada que fortalece el crecimiento del rugby femenino en la región”.