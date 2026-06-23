Con un final vibrante, Noruega se impuso a Senegal por 3-2 y logró el pasaporte a una próxima instancia mundialista. Con un Erling Haaland intratable, los vikingos además igualaron la línea de Francia con seis unidades y están en la cima del Grupo I.

Los nórdicos tomaron el control del partido desde el inicio y ya a los 3 minutos contaban con cuatro tiros de esquina. La ocasión más clara en ese lapso, llegó de la mano de Ajer, pero el arquero Mendy logró parar el disparo.

Poco a poco, el ímpetu virkingo fue mermando y los africanos comenzaron a tener más tiempo la pelota y la posesión de campo. Así, llegó un centro de senegales que el arquero Nyland pudo despejar antes del remate de Nicolas Jackson.

Y a los 12 minutos, el panorama se complicó para los europeos cuando el defensor Julián Ryerson salió lesionado; en su lugar entró Marcus Pedersen que sría fundamental un rato más tarde.

El encuentro tomó velocidad y se hizo vibrante. De arco a arco. Y en ese ida y vuelta, Jackson estuvo cerca del primer gol, pero su remate fue obstruido por los defensores noruegos.

Tras la pausa de hidratación, un nuevo remate de Jackson, pasó cerca. En el golpe a golpe, Odegaard lo tuvo tras una sistencia de Haaland, pero Mendy le ahogó el grito. Minutos después, Senegal respondió con un pelotazo de Gueye que salió apenas desviado hacia la derecha.

La paridad se terminaría rompiendo a dos minutos del final del primer tiempo desde los pies de Marcus Pedersen, el ingresado. El defensor encontró la pelota en el borde del área y, remató de derecha venciendo a Mendy.

Haaland tuvo en su cabeza la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el arquero africano se lució tapándole el disparo. Sin embargo, el delantero del Manchester City tendría revancha en el complemento. En 10 minutos convertiría por duplicado.

A los 3 minutos del complemento, una veloz contra guiada por Odegaard fue culminada por Haaland, quien clavó de zurda el 2 a 0.

Los africanos golpeados por los goles tan seguidos, sacudieron la modorra. Y apenas 5 minutos después lograron el descuento por medio de una accidentada jugada de Sarr. Así llegó el 2 a 1 al minuto 7 de la segunda mitad. Además, tras el gol, los senegaleses no sacaron el pie del acelerador y poco después tuvieron una nueva oportunidad en los pies de Camara; sin embargo, la pelota se fue alta.

Ese ímpetu se iba a pagar caro. A los 13 minutos, nuevamente Haaland, se encontró la pelota tras un pase de Berg en medio del área y marcó el segundo de su cuenta personal. 3 a 1 para Noruega.

Por si fuera poco, el arquero senegalés Edouard Mendy, quien estaba haciendo un gran partido, se lesionó en la jugada del gol nórdico y tuvo que salir reemplazado. En su lugar entró Mory Diaw.

Con la esperanza de buscar revertir el resultado, el técnico de Pepe Thiaw metió un cambio ofensivo al remplazar al central y figura Koulibaly con el mediocampista Pepe Sarr.

El cambio pareció reactivar el empuje senegalés. En los siguientes minutos hubo más oportunidades de peligro, para ambos lados, pero ninguno logró aprovecharlas para mover el resultado.

Sobre el final y cuando se jugaban dos minutos de tiempo agregado, que otra vez Ismalia Sarr metió gol para acortar la diferencia y dejar el partido 3 a 2. Así, los últimos minutos se transformaron en alto voltaje. Previo a la pitada final, los africanos inundaron con centros el área de los europeos y los vikingos sacaron como pudieron, aunque finalmente se quedaron con el triunfo.

Con la victoria Noruega se aseguró el pasaporte a la próxima instancia e igualó el liderazgo de Francia en el Grupo I. Ambos, con seis unidades. Ahora, el partido del viernes en Boston toma una relevancia importante. Pelearán por el primer lugar del grupo.

En el mismo horarios, a las 16, Senegal e Irak buscarán una victoria que les permita tener una vida más en el Mundial 2026.