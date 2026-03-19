Chevrolet vuelve a tener presencia en la categoría de los SUVs medianos, uno de los segmentos más demandados en Argentina. El nuevo modelo retoma el nombre de un viejo conocido que se vendió años atrás (Captiva), pero con una propuesta totalmente innovadora: motor híbrido.

En Gualeguaychú, es Rudas Auto el responsable de este desembarco y por eso, este jueves 19 de marzo, llevará a cabo una jornada especial en calle Italia y 25 de mayo, donde habrá sorteos, asesoramiento a clientes y test drive (prueba de manejo) de la nueva Captiva.

José y Sebastián pasaron por Cero y Bolazo, donde contaron que "Es muy hermosa y muy completa. La podes enchufar en tu casa, viene con un enchufe hogareño para cargar a 220W”.

La concesionaria cuenta con múltiples planes de financiamiento sin interés y con cuotas fijas.

Sobre Captiva



La Captiva PHEV MY26 presenta un diseño moderno y sofisticado con un toque aerodinámico y sport. En el frente se destaca su parrilla en tono negro High Gloss, con paragolpes color carrocería y los faros delanteros LED tipo proyector con DRL LED. En los laterales, su estética se realza con líneas muy fluidas en los laterales y sus llantas de aleación de 18” que, junto con las barras con terminaciones en negro en el techo refuerzan su carácter urbano y elegante. La parte trasera está enmarcada por sus luces traseras full Led que fusionan el sello de su firma lumínica con el gran portón posterior con apertura y cierres eléctricos.



En el interior, el confort se eleva con asientos de eco-cuero, volante deportivo multifunción, un gran techo solar panorámico, aire acondicionado digital, y un amplio espacio que brinda los 2.8 metros de su distancia entre ejes, proporcionando una sensación de libertad para sus 5 pasajeros. El baúl ofrece una capacidad de 532 litros, ideal para viajes y uso familiar. También se destaca su diseño interior moderno, tecnológico y con materiales y terminaciones de calidad premium.



Potencia y performance



El sistema híbrido enchufable de la nueva Chevrolet Captiva PHEV combina un motor naftero de 3 cilindros en línea de 1.5 L y un sistema eléctrico a batería de 20.5 kWh que, en conjunto, entregan una potencia máxima combinada de 204 CV y un par máximo combinado de 310 Nm, para ofrecer una autonomía mayor a 1.000 kilómetros, lo que resulta ideal para trayectos largos en carretera y a la vez de contar con movilidad puramente eléctrica en la ciudad.



El motor eléctrico se alimenta de una batería de fosfato de hierro y litio que además de ser cargada por el motor térmico, puede recibir energía de fuentes externas a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente alterna (red domiciliaria) con una potencia de hasta 6,6 kW. Este conjunto motriz se asocia a una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de una sola marcha con función Auto Hold, en tanto que la tracción es delantera.



Seguridad



La nueva Captiva PHEV incluye de serie 6 airbags, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y asistencia hidráulica (HBD), control de estabilidad (ESC), cámara 360°, asistente de salida en pendiente (HHC) y control de descenso en pendientes (HDC), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), bloqueo automático de puertas, anclajes ISOFIX, desbloqueo automático tras colisión y luces altas automáticas entre otros.



Además, la nueva Captiva PHEV MY26 llega con “Chevrolet Intelligent Driving” que proporciona un completo sistema de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) y que ofrece:

• Control de velocidad crucero adaptativo

• Frenado autónomo de emergencia (AEB)

• Alerta de colisión frontal (FCW)

• Alerta de salida de carril (LDW) con corrección activa de volante (LKA)

• Alerta auditiva a peatones

Tecnología y conectividad

El sistema multimedia está acompañado por una pantalla táctil LCD de 15,6”, con integración para Android Auto y Apple CarPlay cableada. El panel de instrumentos digital de 8,8”, el sistema de audio con 6 parlantes, y los 4 puertos USB (Tipo A y C) aseguran una experiencia conectada para todos los ocupantes.

Garantía



La Captiva PHEV MY26 cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km, mientras que su batería eléctrica está cubierta por 8 años o 150.000 km, reafirmando el compromiso de Chevrolet con la calidad y la confianza del cliente. Los clientes que compren una Captiva PHEV durante la preventa, tendrán un diferencial ya que tendrán los 3 primeros servicios bonificados.



Colores

La nueva Captiva PHEV está disponible en los colores Blanco “Arena”, Gris “Intenso”, Azul “Alba”, y también en Blanco “Arena Metálico”.



Store in Store: el espacio exclusivo para la electromovilidad

Vehículos únicos y disruptivos merecen una atención acorde. El Spark EUV, el primer modelo 100% eléctrico de Chevrolet a la venta en la Argentina, y esta nueva Captiva PHEV, son productos especiales. Por eso, cada concesionario de la extensa Red de Concesionarios Chevrolet en la Argentina inaugura el concepto Store in Store, un salón de exhibición y venta exclusivo para estos modelos de vanguardia.

Ya hay 30 Store in Store activos en el país y antes de fin de año el 100% de la Red de Concesionarios Chevrolet contará con este espacio específico para una atención al nivel que requiere el cliente de un vehículo electrificado.



El Chevrolet Store in Store es en esencia un showroom que se destaca del resto de los salones de los concesionarios y un servicio de atención diferencial, además de contar con un cargador domiciliario para demostrar cómo se realiza la carga hogareña de un vehículo eléctrico como el nuevo Spark EUV o un híbrido enchufable como la nueva Captiva PHEV. De esta forma, el cliente puede entender detalladamente cómo funciona el wallbox que se instala en las casas para alimentar la batería de un vehículo electrificado.

Los Chevrolet Store in Store cuentan además con Expertos EV, personal de ventas ampliamente capacitado no solo para asesorar sobre los atributos y condiciones de venta del Spark EUV y la Captiva PHEV, sino también para brindar una amplia perspectiva de la estrategia hacia la electromovilidad de Chevrolet y los beneficios de comprar un vehículo eléctrico o híbrido.



Además, el cliente puede interiorizarse sobre el Spark EUV, la Captiva PHEV y la electromovilidad con la asistencia de Genius, un bot especializado capaz de responder acerca de la tecnología del vehículo, explicar conceptos complejos de manera sencilla, realizar venta consultiva y más.

La electromovilidad ya está aquí y Chevrolet la impulsa dándole el destacado espacio que merece la tecnología, la innovación y el respeto por el medio ambiente.

